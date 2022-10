Alberto Matano ha una ex moglie!! Spunta tutta la verità. Con chi stava prima di Riccardo Mannino?

Alberto Matano ha avuto una ex moglie? Il giornalista, convolato a nozze quest’anno con Riccardo Mannino, era già salito all’altare prima di arrivarci con l’uomo? Ecco tutta la verità.

L’11 giugno scorso Alberto Matano, conduttore Rai e giornalista, è convolato a nozze con Riccardo Mannino. I due stavano insieme da molti anni e alla fine hanno deciso di fare il grande passo. Una scelta che entrambi volevano ma nessuno dei due aveva il coraggio di intraprendere per primo. Voci però parlano di una ex moglie del giornalista, qualcuno con cui è salito all’altare prima di Riccardo. Di chi si tratta?

Il giornalista è di nuovo al centro del gossip amoroso dopo che alcune voci lo avevano voluto in un flirt col ministro Spadafora. La relazione risalirebbe a tanti anni fa, quando Matano non era ancora in Rai, e per questo era stato accusato di aver avuto la relazione solo per fare carriera.

Le voci erano state ampiamente smentite e il giornalista sembrava essere ormai tranquillo. Lo scorso 11 giugno ha realizzato il suo sogno ed è convolato a nozze col suo grande amore, Riccardo Mannino. Lui ha 55 anni ed è un avvocato di Roma molto conosciuto. Gli piace fare sport: le sue passioni sono lo sci, in particolare sulle Dolomiti, e la palestra. È anche un fervente ambientalista.

Alberto Matano e la verità sull’ex moglie

Diverse indiscrezioni parlano di un altro matrimonio prima di quello con Riccardo Mannino. Il giornalista e conduttore sarebbe già salito all’altare e promesso sposo a una misteriosa donna che sta spopolando sul web. I fan si sono subito messi alla ricerca di questa ex moglie, ma qual è la verità?

In realtà non ci sono prove che Matano si sia già sposato: questa fantomatica ex moglie non esisterebbe affatto. Quello con Riccardo Mannino è il primo matrimonio del giornalista e prima di lui non ci sarebbero state altre nozze.

La storia dell’ex moglie sembra sia stata divulgata sui social dagli hater del giornalista, per metterlo in cattiva luce e rovinare il rapporto con Mannino. Difficile pensare che ci siano persone che odino così tanto Matano, eppure sembra che le cose siano andate così. Addirittura molte persone hanno espresso solidarietà verso la misteriosa donna ed ex moglie del conduttore, visto che è stata lasciata per un altro uomo.

In realtà nulla di questo è mai accaduto: non esiste alcuna ex moglie del giornalista o donna che sia stata lasciata da Matano per sposarsi con Mannino. Nessun precedente matrimonio, quindi: quelle con Riccardo sono state le prime nozze per il giornalista.