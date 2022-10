Royal Family, “Charlotte ha visto il fantasma di Lady Diana, la casa è infestata” | l’allarmante confessione

“La piccola Charlotte, figlia di William e Kate, vede il fantasma di Lady Diana”. È quanto afferma la celebre sensitiva Jasmine Anderson, che si mostra molto preoccupata per la situazione. Vediamo cosa ha detto.

Jasmine Anderson è conosciuta per essere la sensitiva delle celebrità e nelle ultime ore la donna ha affermato una cosa a proposito della piccola Charlotte, figlia di William e Kate, che ha davvero messo i brividi a tutti.

La situazione descritta dalla donna sembra essere grave e allarmante, tanto che la sensitiva ha invitato pubblicamente William e Kate a cambiare casa e non restare nella nuova dimora infestata da fantasmi.

Secondo la donna, la nuova camera da letto all’Adelaide Cottage – dove si è da poco trasferita la coppia reale – potrebbe essere infestata dal fantasma di Lady Diana che veglia sulla nipotina.

Jasmine Anderson sottolinea, allarmata, come ci sia bisogno di protezione nella camera da letto in cui dorme la piccola Charlotte, che dice di sentire la presenza di Lady Diana attraverso strani movimenti.

In un’intervista rilasciata al giornale britannico Daily Star, la sensitiva ha affermato che Lady Diana ha mostrato la sua vicinanza a sua nipote Charlotte attraverso movimenti paranormali, nella stanza si percepiva la presenza di ‘qualcosa che non si vedeva’.

“Diana è così protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C’è bisogno di protezione lì – spiega la sensitiva – É qualcosa che ha a che fare con la stanza della casa, sento che potrebbe essere infestata”.

Queste le parole della sensitiva Jasmine Anderson , che, preoccupata per la famiglia, ha aggiunto: “Qualcosa è stato visto nella scuola materna, questo è quello che sto sentendo. Potrebbe essere che Charlotte abbia un dono psichico e che sia protetta in quell’aspetto”.

Durante l’intervista rilasciata alla stampa britannica, la sensitiva delle star si è mostrata davvero allarmata per la casa in cui si sono trasferiti William e Kate Middleton insieme alla loro famiglia all’inizio di settembre. Il suo appello alla coppia reale è quello di cambiare nuovamente dimora.

Il motivo del recente trasferimento all’Adelaide Cottage si riconduce a un problema di spazi. La vecchia dimora dei coniugi, infatti, non era abbastanza grande da accogliere tutto il loro personale di servizio. “Non hanno avuto molta fortuna lì. Ci sono un bel po’ di disagi in quel posto, penso che si trasferiranno in una abitazione più tranquilla e calma. Penso che accadrà”, conclude la sensitiva.