Rita Pavone ha una villa da sogno che nasconde dei terribili segreti! Le foto e la storia

Rita Pavone e Villa Ricordi: la casa più amata dalla cantante è una gigantesca villa storica incastonata nella splendida cornice dei Castelli Romani, per la precisione ad Ariccia. Non solo porchetta e fraschette ma anche gioielli architettonici dalla storia intrigante e qualche brutta avventura.

Talmente intrigante che Rita Pavone, la nostra “Giamburrasca” nazionale le è rimasta legata indissolubilmente. Stiamo parlando di Villa Ricordi, una casa edificata negli anni 30 che sembra uscita direttamente da una delle tanto amate pellicole di Federico Fellini.

Rita è una delle personalità del mondo dello spettacolo più influenti del nostro Paese, la conosciamo per successi come La partita di pallone, Sul cucuzzolo, Cuore, Come te non c’è nessuno e Datemi un martello oltre ai diversi musicarelli come Il giornalino di GianBurrasca e Rita, la figlia americana con il principe de Curtis, Totò e Little Rita nel West. È dal 1963, infatti, che Rita e Teddy fanno ballare gli italiani con le loro canzoni ormai entrate nell’empireo della musica pop nostrana e gli oltre 50 milioni di dischi venduti.

Ma nel suo cuore uno spazio è dedicato proprio alla villa Ricordi, con la sua superficie incredibile di 1200 mq quadrati è stata il nido d’amore della cantante, icona indiscussa della canzone pop nostrana, e del marito Ferruccio Merk Ricordi, da tutti conosciuto con il nome d’arte Teddy Reno.

All’epoca il loro amore destò parecchio scandalo a causa della grande differenza d’età tra i due ma Rita ha detto fermamente in una intervista che: “in amore bisogna riuscire a trovare nel dialogo e nella comprensione il modo giusto per affrontare i problemi e sapersi comprendere a vicenda. Noi abbiamo due età differenti e due caratteri molto forti eppure siamo sempre riusciti a capirci… Teddy per me è un punto di fermo. Siamo una famiglia sana, sarò banale ma non mi importa delle rinunce, i miei due figli sono i veri dischi d’oro”.

Villa Ricordi è immersa nel verde dei colli romani, dove l’aria è frizzante così come lo è il vino e oltre ad essere stata la dimora del cuore della cantante e del marito, dove hanno vissuto fino al 2008, anno del trasferimento in Canton Ticino, oggi è stata riconvertita in una casa di riposo dedicata a persone con disabilità psichiche. Ma la sua storia non è solo di bellezza e ricordi felici.

Villa Ricordi in fatti è stata al centro di una truffa, per la quale Teddy Reno si è costituito parte civile, vittima di un raggiro messo in atto da un uomo che aveva lavorato per lui. All’epoca Teddy vendette Villa Ricordi per una cifra da sogno, oltre due milioni di euro. Nel tempo però, l’affascinante villa, piena di ricordi, fu sottoposta a pignoramento immobiliare e il faccendiere ha proposto al cantante di riacquistarla per una cifra sensibilmente più bassa.

Tutto è bene però quel che finisce bene e Rita e Teddy possono mettere fine all’odissea della vendita dell’immobile e al “ballo del mattone”, per citare uno dei successi della Pavone.