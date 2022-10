Aurora Ramazzotti spara a zero su Tomaso Trussardi: Michelle Hunziker “…soffriva troppo”

Aurora Ramazzotti fa coming out su quanto è accaduto tra sua madre Michelle Hunziker e l’ormai ex marito Tomaso Trussardi, ma già si vocifera su un ritorno di fiamma.

Sulla vita privata della della showgirl svizzera, amatissima dagli italiani, parla la sua primogenita, la figlia Aurora Ramazzotti, frutto dell’amore scoppiato all’epoca tra la conduttrice appena ventenne e il cantautore romano dalla voce inconfondibile, Eros Ramazzotti, il suo primo marito con il quale, oggi, ha mantenuto un’ottima relazione.

Non è la prima volta che le due si spalleggiano ed ergono a difesa l’una della vita privata dell’altra, nei momenti più bui come in quelli più luminosi.

Prima che si parlasse di ritorno di fiamma tra l’ex modella svizzera e l’imprenditore della moda (e non solo) Trussardi, ancora una volta Aury Ramazzotti, a proposito della fine del matrimonio tra sua madre e Tomaso, dal quale sono nate le sorelline Sole e Celeste, di 6 e 9 anni, spezza una lancia a favore della sua famiglia.

Aurora decide di vuotare il sacco e fa delle rivelazioni davvero pesanti riguardo a sua madre Michelle, come riportato dal settimanale Chi scopriamo che la coppia era in una profonda crisi da tempo, già durante il primo lockdown, non per niente la stessa ha confessato agli amici di ‘non poter più sopportare di veder soffrire sua madre’.

Questo raffreddamento nel rapporto tra moglie e marito, dopo 11 anni di amore di cui sette di matrimonio, parrebbe sostenuto anche dal mancato coinvolgimento dello storico fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, all’interno dell’universo imprenditoriale targato Trussardi.

Il ragazzo avrebbe dovuto iniziare a lavorare per il colosso dell’imprenditoria, ma tutto si è risolto in una bolla di sapone. Che ci siano stati nuovi dissapori? O forse saggiamente Goffredo ha deciso di fare un passo indietro?

Una situazione che ha dell’assurdo, tanto che Aurora avrebbe cercato di tenere a bada i suoi turbolenti sentimenti da molto tempo covati per rispettare la vita privata della madre, nonostante questo le abbia creato dei grandi dispiaceri, queste le dichiarazioni che apprendiamo da Chi.

Aurora e Goffredo stanno inoltre per diventare genitori a loro volta, rendendo così nonna Michelle.

Ma vento di novità soffierebbe però tra Hunziker e Trussardi: sebbene non siano mai stati chiariti i motivi della separazione e che si siano mantenuti buoni rapporti per la serenità delle due piccole di casa, sembrerebbe alle porte un ritorno di fiamma.

“Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore” ha detto Michelle in una intervista rilasciata alla rivista tedesca Bunte.

Ciò che emerge dalle parole di Michelle è che l’amore tra lei e Tomaso Trussardi non si è spento del tutto, tanto che le loro comparsate pubbliche agli eventi mondani riguardanti le figlie sembrerebbero confermarlo, insieme alle fotografie al nono compleanno di Sole e alla fotografia insieme al ristorante.

A nulla sono valsi i numerosi flirt attribuiti a Tomaso e la relazione estiva di Michelle con il medico chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini. Sempre alla rivista Bunte, Michelle si lascia sfuggire frasi sibilline come un “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere” e ancora “Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati.

La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”. Sarà forse stato un semplice caso di monotonia coniugale a far scoppiare la coppia? Forse, ma intanto Tomaso sembra gradire la compagnia di una ex tronista Over di Uomini e Donne.