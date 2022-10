Aurora Ramazzotti, beccata così: in gravidanza è vietatissimo | È subito polemica

La notizia di Aurora Ramazzotti incinta circola ufficialmente da alcuni giorni ed è diventata rapidamente una delle news di gossip più seguite in Italia.

L’annuncio della sua prossima maternità ha scaldato i cuori dei fan, ma soprattutto quelli di mamma Michelle e papà Eros, felicissimi di diventare nonni. Eppure la puerpera è stata vista con un bicchiere in mano che ha fatto preoccupare i fan, i quali hanno subito pensato si trattasse di alcolici. È davvero così? Ecco cosa sappiamo della situazione.

Malgrado la gravidanza Aurora Ramazzotti non sembra voler rinunciare a certi piaceri della vita, come bere un cocktail la sera quando esce, o almeno così sembra dal momento che uno degli ultimi scatti che circolano sulla celebre puerpera la vedrebbero con un bicchiere in mano.

Aurora Ramazzotti, in quest’ultimo periodo è stata al centro dell’attenzione soprattutto per la sua gravidanza che l’ha resa super felice ma che ha riempito di gioia tuta la famiglia, compresi i futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Di recente poi si è saputo che sarà un maschietto, lei e il suo compagno Goffredo Cerza sono al settimo cielo.

In un primo momento, come lei stessa ha rivelato sui suoi canali, la notizia è stata tenuta nascosta, non per qualche ragione in particolare, ma perché è prassi nei primi tre mesi di gravidanza tenere la notizia segreta finché non passa il periodo critico, dopo il quale si può stare relativamente tranquilli che la gravidanza procederà senza intoppi.

Aurora in abito nero attillato con pancino in evidenza

Di recente Aurora Ramazzotti è stata fotografata con il suo compagno Goffredo Cerza a un evento pubblico dove ha sfoggiato un lungo e super attillato abito nero e ne possiamo ammirare le foto scattate dal compagno durante una passeggiata in Villa Borghese a Roma. Nella didascalia Aurora ha inserito l’emoji con gli occhi sbarrati riferendosi allo stupore per la pancia che cresce.

Alcune delle stories che Aurora ha caricato sul suo profilo ce n’è poi una con il box per le domande e una delle domande che le sono state rivolte era proprio relativa ai drink che sorbisce adesso che è incinta. La domanda arriva dopo che la suddetta fan l’avrebbe vista in una precedente foto con il bicchiere in mano.

Aurora ha detto di non essere mai stata amante delle bevande alcoliche e neppure di quelle gasate ma di certo con il cibo si lascia andare spesso: “Scegliete posti dove all’aperitivo diano da mangiare. Quelli che portano due olive secche e un pezzo di sedano sono banditi. Non si può bere ma almeno dateci del cibo”.

Quindi è sul cibo che Aurora ama esagerare ma non sugli alcolici che come ha detto lei stessa non le piacciono.