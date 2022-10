Sissi di Amici: sapete che fine ha fatto? Il cambiamento è allucinante

Che fine ha fatto Sissi di Amici di Maria De Filippi? La timida ma talentuosa cantante ha fatto passi da gigante e oggi è irriconoscibile. Ecco che fine ha fatto

Sissi di Amici di Maria De Filippi aveva fatto impazzire i telespettatori con la sua voce unica. A primo impatto è una ragazza timida e molto chiusa, ma non appena inizia a cantare tira fuori il meglio di se stessa ed è capace di stregare le persone. Ma che fine ha fatto? Ecco com’è diventata oggi.

Il suo percorso nella scuola ha fatto emergere ancora di più il talento della ragazza e l’ha aiutata a sciogliersi e avere più fiducia in sé. Parte del merito va anche a Lorella Cuccarini, sua coach nell’edizione 2021/2022, che ha creduto in lei fin dall’inizio e l’ha spinta a superare i suoi limiti e dimostrare quanto valeva.

La cantante non ha vinto l’edizione, ma le soddisfazioni sono di certo arrivate: è tra le più amate tra i giovani e ha stretto numerose collaborazioni con case discografiche italiane ed estere. La sua carriera è appena cominciata ma si intravedono già numerosi successi all’orizzonte.

Sissi di Amici, oggi è irriconoscibile

Difficile non innamorarsi del talento di Sissi, così timida ma anche così spontanea mentre canta. Durante le esibizioni metteva tutta se stessa e intimidiva gli altri allievi tanto era il suo talento. La ragazza aveva raccolto un nutrito seguito di fan, ma che fine ha fatto oggi?

Oggi la cantante ha un contatto discografico con la Sugar ed è pronta a tornare con un album e nuovi singoli di successo. La ragazza è fidanzata con Dario Schirone, un ballerino che aveva conosciuto nella scuola, e il loro amore va a gonfie vele. I successi che ha raggiunto nella carriera e nella vita l’hanno davvero cambiata: oggi è più bella che mai.

Lavorando nel mondo dello spettacolo la ragazza ha cominciato pian piano a sciogliersi e oggi è una vera forza della natura. Dimenticatevi la Sissi di Amici che appariva impacciata e si tormentava le mani: oggi la cantante è molto più sicura di sé.

La ragazza ha cambiato anche look, lasciando da parte quello di ragazzina e vestendosi con abiti più ricercati. Il suo percorso di crescita sta andando per il meglio e la cantante si sta godendo tutto il successo che merita.

Sempre più grintosa, Sissi ha in cantiere tante sorprese per i suoi fan che non manca di tenere aggiornati tramite i canali social. Presto la sentiremo ancora cantare in radio e chissà, magari comincerà anche un tour in giro per l’Italia.