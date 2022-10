Belen Rodriguez: il suo stipendio è sconvolgente, ha un patrimonio esagerato | Ecco a quanto ammonta

Belen Rodriguez ha riscosso enorme successo in Italia e proprio per questo ha guadagnato molto durante la sua carriera. Ecco quanto viene pagata e quando ammonta oggi il suo stipendio. Da rimanere a bocca aperta!

Quanto guadagna Belen Rodriguez? In molti se lo sono chiesti e continuano a chiederselo. D’altronde il successo della showgirl è innegabile e fin da quando la sua carriera è cominciata la donna ha ricevuto ingaggi molto importanti. Ma a quanto ammonta oggi il suo patrimonio?

La showgirl e presentatrice è stata spesso al centro della cronaca rosa e del gossip, in particolare per la sua storia tira e molla con Stefano De Martino. I due oggi sono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai, ma in passato hanno avuto una crisi che li ha allontanati per quasi tre anni.

Prima di lui Belen era stata con Fabrizio Corona, ma il loro amore era naufragato dopo pochi anni. Durante il periodo di lontananza tra lei e il ballerino la showgirl aveva frequentato Antonino Spinalbese. I due hanno avuto anche una figlia di nome Luna Marì. Tra i due le cose non si sono risolte per il meglio e lo dimostrano le frecciatine che continuano a mandarsi.

Belen Rodriguez, i numeri di stipendio e patrimonio

Fin dai primi passi in televisione la showgirl ha ricevuto gli applausi e l’affetto del pubblico. Bella, simpatica e autoironica, Belen ha vissuto un lungo periodo in cui era ambita da ogni trasmissione; di conseguenza i suoi guadagni sono schizzati alle stelle. Oggi conduce Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Ecco quanto guadagna.

Secondo numerose fonti vicine all’ambiente Mediaset Belen Rodriguez guadagna circa 2 milioni di euro all’anno tra ingaggi fissi e ospitate. Il cachet per una singola serata è davvero molto alto, considerando i suoi numerosi impegni.

Si parla di 30 mila euro per la serata, una cifra decisamente da capogiro che Mediaset è ben disposta a pagare visto il successo della showgirl. Lei stessa, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, avrebbe ammesso di “guadagnare come un bravo calciatore”. La showgirl non nasconde affatto i suoi guadagni.

È difficile stabilire a quanto ammonti oggi il suo patrimonio, ma si viaggia sull’ordine di decine o forse centinaia di milioni. Al guadagno televisivo va aggiunto anche quello derivante dai suoi post su Instagram che, da solo, le permetterebbe di non lavorare più.

Già le sole proprietà immobiliari che possiede bastano a capire che Belen Rodriguez non soffre di certo la mancanza di soldi: di recente ha acquistato un attico di lusso nel cuore di Milano e uno yacht che ha chiamato Santiago, come suo figlio.