Fabrizio Frizzi, Stella suona il piano di papà: “Grandi emozioni” | il video commuove il web

Un video breve ma estremamente emozionante ha commosso il web. É quello che ritrae Stella Frizzi che suona il pianoforte del papà. Le immagini sono davvero forti e le dolci parole della mamma, Carlotta Mantovan, riportano a galla vecchi ricordi.

Sono pochi secondi ma davvero significativi quelli che mostrano Stella Frizzi, figlia del celebre conduttore Fabrizio Frizzi, mentre suona il piano del papà.

“Grandi emozioni sul piano del papà”, scrive la mamma di Stella e moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, che attualmente ha lasciato l’Italia per vivere in Francia con sua figlia. Il papà le ha insegnato a suonare il piano e – come testimonia il commovente video postato sui social – quello strumento li unirà per sempre, a prescindere dalla brutta malattia che li ha separati.

Nel video, Stella non stava suonando un brano qualunque, bensì “Ti amo” di Umberto Tozzi: una canzone emozionante e un inno d’amore. Sicuramente è stata una scelta pensata e non una casualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Di recente, Carlotta Mantovan aveva proprio raccontato della passione della figlia per la musica, mettendo l’accento sul legame con il papà, che come lei suonava il piano: “Stella ha ereditato il talento nel canto del papà: canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”.

Nata nel 2013, Stella è l’ultima figlia avuta dalla coppia e oggi ha solo 9 anni. Quello della Mantovan è stato un gesto inaspettato, dato che la donna non è solita ad usare i social, anzi, è estremamente riservata e da quando si è trasferita in Francia si fa vedere sempre meno dagli italiani che la collegano a Frizzi.

I due si erano incontrati a Miss Italia, dove lei era concorrente, per poi sposarsi nel 2002: la coppia era molto affiatata e sono rimasti insieme fino all’ultimo giorno di vita del conduttore.

Quelle poche volte che si è esposta da quando è venuto a mancare il conduttore della Rai, l’ha fatto per ricordare il suo Fabrizio o per celebrare le sue passioni o quelle di sua figlia.

Tra le passioni di Stella, infatti, oltre il pianoforte c’è l’equitazione, che questa volta la lega alla mamma, grande amante dei cavalli.

Il video ha fatto il giro del web e ha commosso tutti: vedere una bambina così piccola legata al papà tramite una passione è davvero emozionante ed è stato un altro modo di ricordare il grande Fabrizio Frizzi, venuto a mancare nel 2014 a causa di una brutta malattia che l’ha strappato per sempre dalla sua famiglia.