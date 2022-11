Elisabetta Gregoraci: “Malata di tumore”, la terribile rivelazione è dramma

Elisabetta Gregoraci ha parlato di un dramma che l’ha colpita e l’ha segnata per sempre. Si tratta di una situazione terribile in cui si è ritrovata e che ha richiesto tutte le sue forze per essere affrontata.

Elisabetta Gregoraci si è aperta e ha raccontato di un terribile episodio che le ha cambiato per sempre la vita. Tutta la sua famiglia è stata messa a dura prova, superarlo non è stato per niente facile: ecco cos’ha raccontato.

La Gregoraci è stata tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello VIP, e proprio qui abbiamo avuto modo di conoscerla più a fondo. Oltre al suo lato allegro la showgirl ha mostrato anche quello più personale e sensibile.

Al tempo la donna aveva deciso di lasciare la casa di sua spontanea volontà perché voleva stare con suo figlio Nathan Falco e festeggiare insieme il Natale.

Elisabetta Gregoraci: il dramma della malattia

Sempre sorridente e con la battuta pronta, Elisabetta Gregoraci ha stupito tutti raccontando di una terribile malattia che l’ha colpita da vicino e le ha cambiato per sempre il modo di approcciarsi alla vita.

Lei stessa ha avuto un problema importante dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello VIP: durante un controllo ginecologico ha scoperto di avere un problema e che si sarebbe dovuta operare per risolverlo. “Una volta che sono uscita dalla casa del GF ho subito un intervento all’utero.

Il ginecologo durante una visita di controllo, mi ha detto che avrei dovuto togliere, subito il giorno dopo, un piccolo polipo all’utero. Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato” ha raccontato.

Alla fine non si è rivelato qualcosa di grave, ma la paura è stata tantissima. “Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima” ha spiegato. Ma è stato a Verissimo che ha raccontato il vero dramma della sua vita, insieme a sua sorella Marzia.

La showgirl ha raccontato del tumore che ha colpito il padre e dei momenti di terrore che ha passato a causa della malattia. “A lui è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene. Ma le sue difese immunitarie sono molto basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino” ha detto.

Se per suo padre le cose sono finite per il meglio, purtroppo lo stesso non si può dire per la madre: la donna è venuta a mancare quando lei e la sorella avevano solo 12 e 14 anni, lasciando un vuoto immenso nella vita delle due ragazzine.