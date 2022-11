Camilla e quello schiaffo al principe Filippo: che batosta! Lei può vantarsi di esserci riuscita

Camilla di Cornovaglia e quello schiaffo morale al principe Filippo che fa ancora discutere: ecco cos’ha combinato la moglie del nuovo re Carlo. Il popolo è ancora traumatizzato.

Camilla di Cornovaglia si è tolta un bel sassolino dalla scarpa e ha dato un brutto schiaffo morale al defunto principe Filippo. La donna infatti è riuscita a superarlo e la situazione ha creato un’enorme discussione tra i sudditi.

La moglie di Carlo non è mai stata ben vista dal popolo inglese né dal mondo intero. Accusata di aver fatto naufragare il matrimonio tra Carlo e Lady Diana, ora è costretta all’eterno confronto con la defunta ex moglie dell’attuale re, un’icona di stile ed eleganza con la quale è difficile fare i conti.

La sua tragica morte ha dato adito a tante teorie; tra queste ce n’è una, la più quotata, che vuole Lady Diana uccisa per ordine del palazzo reale e in particolare di Elisabetta II. Ipotesi che non è mai stata confermata ma alla quale molte persone continuano ancora a credere.

Ora la donna ha il compito di supportare il marito alla guida del regno, una responsabilità giuntagli in tarda età e forse per questo più difficile da gestire. Carlo III ha già dovuto affrontare molti problemi, come le dimissioni improvvise di Liz Truss dopo poco più di un mese di mandato.

Camilla di Cornovaglia, lo schiaffo a Filippo fa davvero male

Ora che Carlo è diventato re, Camilla ha sì il compito di supportarlo più di prima, ma deve anche lasciargli i suoi spazi per amministrare il regno e occuparsi di questioni politiche. Sarà per questo motivo, forse, che la donna ha deciso di prendersi una vacanza di benessere volando in India senza la compagnia del marito.

La regina è stata vista in un centro benessere a Bangalore insieme ad alcuni amici e alla scorta del palazzo reale. Nel centro si sta godendo massaggi, terapie olistiche, yoga e cure omeopatiche per ristabilire un buon livello di pace interiore.

Ma perché la donna ha dato uno schiaffo morale a Filippo? Ebbene, Camilla si può fregiare di avere il titolo di regina consorte, riconoscimento che Filippo non è mai riuscito a ottenere. Il principe infatti, pur essendo il marito della regina, non è mai stato nominato “re” a causa di una vecchia regola ancora valida.

Secondo questa legge la moglie ottiene il nome e il titolo del marito, ma non vale il contrario: Filippo, pur essendo sposato con una regina, non è mai stato insignito del titolo di re ed è rimasto eternamente “solo” un principe.