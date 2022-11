Adriano Celentano matrimonio in mille pezzi: “La voce si sparge” | il tradimento è pesantissimo

Adriano Celentano ha raccontato del tradimento che ha messo a dura prova il suo matrimonio. Ecco che cosa è accaduto e con chi il cantante ha tradito la moglie: si tratta di una donna bellissima e molto famosa, la conosciamo tutti.

Adriano Celentano è uno dei cantautori italiani che ha fatto la storia della musica del nostro paese. La sua voce unica e il suo timbro così peculiare fanno parte del nostro “patrimonio” artistico insieme a tutte le sue canzoni. Successi come Azzurro, 24mila baci, Grazie prego scusi, Pregherò, Il ragazzo della via Gluck, Il tuo bacio è come un rock e tante altre rimarranno per sempre nel cuore degli italiani.

Soprannominato “Il molleggiato” per via del suo modo di ballare, ha influenzato tantissimi artisti di oggi. Per questo ma non solo è considerato tra gli esponenti più importanti della musica leggera italiana. Lui è stato l’artista che ha introdotto in Italia un nuovo tipo di musica derivante dal rock ‘n’ roll americano, da cui ha preso molta ispirazione.

È anche tra gli artisti italiani più imitati da altri cantanti, come ad esempio Toto Cutugno e Gianni Morandi: i due, e non solo, hanno sempre raccontato di averlo preso come punto di riferimento per il loro stile e le loro canzoni. È il cantante italiano con più dischi venduti: parliamo di circa 200 milioni di copie in tutto il mondo.

“Ho cominciato con le imitazioni” ha raccontato. “Allora il rock’n’roll era una novità e se qualcuno lo cantava aveva successo anche se lo cantava male. Io imitavo Bill Haley per scherzare con gli amici, in una sala da ballo in viale Zara. Avevo l’impostazione, ma per il resto ero tutto squadrato. Ma intanto la voce si spargeva, che io cantavo il rock’n’roll…”

Adriano Celentano e quel tradimento drammatico

Celentano non è solo cantante: nella sua carriera è stato anche attore. C’è un film in particolare che è rimasto nella memoria di tutti: Il bisbetico domato. La pellicola, dove lui era protagonista, ha incassato più di 25 miliardi. Il film era una rivisitazione in chiave moderna della commedia di Shakespeare La bisbetica domata.

Fu proprio sul set di questo film che si consumò un tradimento che mise a rischio il suo meraviglioso matrimonio con Claudia Mori: al tempo ebbe un flirt con Ornella Muti, co-protagonista del film. Un episodio molto spiacevole che accadde in un periodo di crisi tra marito e moglie.

I due stavano vivendo un momento difficile nel loro matrimonio e in un attimo di debolezza Celentano si lasciò andare con Ornella Muti, ma accadde soltanto una volta e la questione si risolse in breve tempo.