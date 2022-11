Totti “Ha sfondato la porta”, è violentissima ripicca di Ilary Blasi | il risvolto inaspettato

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata sulla bocca di tutti per l’intera estate. Ora spuntano nuove indiscrezioni: un nuovo problema bussa a casa Totti-Blasi. Ecco cosa sta succedendo.

Se ne è sentito parlare moltissimo, ma non è ancora finita. Nonostante le innumerevoli frecciatine sui social, interviste fiume e interventi di legali, la diatriba tra la Blasi e l’ex capitano della Roma continua a gonfie vele.

E non sembra che i due ex coniugi siano disposti a fermarsi e trovare un punto d’incontro. Anzi, l’ultimo risvolto tra i due dimostra che sono più accaniti di prima l’uno contro l’altra.

Nonostante Totti sembra essersi rifatto una vita serena in compagnia di Noemi Bocchi – con la quale starebbe cercando proprio in questi giorni una casa di lusso a Roma, dove costruire il loro nido d’amore – ci sono stati risvolti inaspettati anche nella separazione con la Blasi.

La conduttrice, intanto, avrebbe trovato un nuovo misterioso uomo, con cui si starebbe frequentando in modo serio. I due, infatti, sono stati paparazzati durante una cena in un ristorante della capitale.

Nonostante i loro percorsi di vita abbiano imboccato strade diverse, nessuno si è dimenticato delle numerose liti tra i due rese pubbliche sui social.

Tra le ultime, lui ha accusato lei di avergli sottratto i Rolex che collezionava. Lei, per contro, lo accusa di avergli portato via le sue borse firmate che insieme alle scarpe formavano un patrimonio inestimabile.

Proprio sulla questione borse sembra esserci stata una svolta inaspettata: la conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe riuscita a recuperare le innumerevoli borse griffara che le erano state sottratte dall’ex marito Francesco Totti, forse per ripicca dopo l’episodio dei Rolex.

Ma dove erano finite le borse? Insieme ad altri accessori firmati, sarebbero state nascoste dietro una porta chiusa a chiave difficile da aprire senza l’aiuto di un esperto. Proprio per questio,Ilary si sarebbe rivolta a un fabbro, che dopo un meticoloso lavoro, le ha restituito i suoi averi sottratti ingiustamente da Totti.

Gli accessori costosi e firmati, infatti, erano stati rimossi dalla cabina armadio che si trovava nella ex casa dei due coniugi per essere messi altrove, in un posto al sicuro e sotto chiave.

Dalla cabina armadio, le borse erano state trasferite nella Spa la cui porta sarebbe stata sfondata grazie all’aiuto di un fabbro esperto sotto ordine di Ilaru. Grazie a lui, la Blasi sarebbe finalmente tornata in possesso del suo patrimonio griffato.