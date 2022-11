“Harry ha tradito Meghan, ecco con chi…”: salta fuori il nome dell’amante del principe

I pettegolezzi relativi alla Royal Family non hanno mai fine e se c’è un pettegolezzo che tira sempre, senz’altro quello del tradimento sta in cima alla classifica.

Oggi il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sembrano essere felicemente sposati e genitori soddisfatti di Archie e Lilibet, ma la loro felicità è minata da un’ombra che risale ai primi tempi che so stavano frequentando.

Come sappiamo Harry e Meghan vivono in America e il loro trasferimento oltreoceano ha raffreddato molto i rapporti con la Royal Family, tanto che di recente si è parlato addirittura di un richiamo all’ordine da parte di Re Carlo III che vorrebbe il figlio a casa e per ottenere questa cosa sarebbe disposto a porre le basi per un divorzio a corte che farebbe tremare la monarchia.

Ma le notizie intorno a questa coppia non si fermano qui perché si parla da qualche giorno di un presunto tradimento di Harry verso Meghan e da alcuni giorni circola anche il nome di questa persona. Di recente si è anche parlato del documentario che sarà rilasciato prossimamente e che era stato messo in stand by a causa della morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre.

Nelle scorse settimane è venuta fuori una vecchia notizia che sta di nuovo facendo parlare i tabloid e il web, si tratta del tradimento di Harry a Meghan. Se ne parlava nel 2018 ma al tempo non si conosceva il nome della presunta amante di Harry. In questi giorni è venuto a galla il nome.

I rumors su questa vicenda sembravano archiviati dopo le molte discussioni di cinque anni fa, ma dal momento ora si parla di un nome preciso ecco che ritorna la discussione.

Di chi si tratta? E perché proprio adesso si viene a sapere?

Secondo quanto si conosce si tratterebbe di un volto noto del campo della moda. Chi avrebbe fatto il nome è stata Angela Levin, tra i biografi ufficiali della Royal Family, amica dell’attuale Regina consorte, Camilla Parker Bowles.

Il tradimento si sarebbe consumato all’inizio della relazione tra Harry e Meghan, ma poi la storia sapientemente tenuta nascosta per molto tempo è venuta a galla solo di recente. È stata proprio Angela Levin a parlarne sull’Indipendent dichiarando: “Harry ha tradito Meghan Markle” e suscitando lo scalpore che possiamo immaginare.

Levin sull’amante di Harry

Delle corna in questione Levin ne parla anche nel suo lirbo Conversation with the Prince, risalente al 2018. La conoscenza con quest’altra donna si sarebbe verificata ad una festa privata durante la quale il Principe sarebbe rimasto colpito, come per un colpo di fulmine, dalla bellezza di questa misteriosa donna, al punto da scriverle tanto.

Il nome della misteriosa donna è Sarah Ann Macklin, top model di importanti brand di lusso, la ragazza è molto conosciuta e inserita bene nel mondo dello showbusiness, inevitabile quindi che entrasse in contatto anche con il principe Harry.

A onor del vero la conoscenza con Sarah sarebbe avvenuta appena dopo quella con Meghan che poi sarebbe diventata la moglie di Harry, quindi in realtà non si sarebbe trattato di un tradimento vero e proprio anche se i tabloid hanno voluto far credere questa cosa.

Di questa storia un amico avrebbe dichiarato: “Andavano avanti, ma erano completamente diversi. Harry era disimpegnato. C’è stata anche una certa confusione sul fatto che Meghan si fosse separata o meno in quel momento dal suo ragazzo, il famoso chef Cory Vitiello”.

Il resto come si dice sempre “è storia”, il rapporto con la top model non è decollato e nel frattempo Harry ha sposato Meghan con tutto quello che è accaduto e le fondamenta di questo rapporto non sarebbero state colpite dalla vicenda.