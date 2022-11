Lady Diana, salta fuori tutta la verità sul figlio Harry e quel segreto con Carlo

Sono passati 25 anni dal fatale incidente nella galleria sotto il ponte de L’Alma a Parigi, quando Lady Diana moriva tragicamente insieme al suo compagno Dody Alfayed, morto anche lui quella notte insieme all’autista della macchina.

Di Diana non si smette mai di parlare, neppure adesso che è scomparsa e anzi, ogni giorno saltano fuori nuove indiscrezioni. Basti pensare alla presunta lettera della Principessa nella quale lei sosteneva di sospettare un tentato omicidio a lei rivolto da parte della Famiglia Reale. Adesso spunta un segreto legato a suo figlio Harry, il secondogenito avuto da Carlo e di cui lo stesso attuale Re d’Inghilterra non sapeva niente.

Lady Diana non è mai stata dimenticata dai sudditi che l’hanno amata e la ricordano come la Principessa del popolo, una persona prima che una reale, capace di essere vicina agli ultimi e i cui modi non erano quelli rigidi del protocollo inglese.

Per queste e altre ragioni Diana Spencer viene ricordata da tutti con amore e rimpianto. Tanto è vera questa stima nei confronti della “principessa triste” tanto è vero lo scarso interesse verso l’attuale Regina Consorte, Camilla Parker Bowels, la quale non è mai riuscita a guadagnarsi al 100 % i favori del popolo inglese.

Oggi a distanza di così tanti anni salta fuori un’indiscrezione legata alla nascita di Harry, il secondo genito di Diana e Carlo. Non è una rivelazione molto bella e ora scopriamo perché.

Ecco cosa c’è dietro la nascita di Harry

Quello che è certo è che Diana Spencer ha sempre avuto un pessimo rapporto con la Regina Elisabetta, avrebbe sempre mal digerito il protocollo imposto dalla Corona e la pressione che subiva all’interno della casa reale le ha fatto male al punto da farla ammalare. Anche con il marito Carlo le cose non andavano bene e ciò è noto a tutti e tutti sanno che si tratta di Camilla, all’epoca l’amante di Carlo, colei che lui avrebbe preferito sposare.

Il resto della storia la conosciamo tutti e tra le molte cose che sono state dette, una voce che ha sempre circolato è stata quella relativa al bel rapporto che c’era tra Diana e il Principe Andrea. Tra i due c’era una certa confidenza tanto da lasciar pensare che tra i due potesse esserci qualcosa di più. Carlo e Diana si sono sposati il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Paul. La cerimonia venne trasmessa in mondovisione e tutto il mondo si fermò per assistere a quella favola.

Come sappiamo però nella testa e nel cuore di Carlo c’era un’altra donna, Camilla Parker Bowles e la stessa Diana disse in un’intervista concessa a Martin Bashir della BBC:

«Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato».

Malgrado ciò, però, il matrimonio durò un po’ di anni e nacquero William e Harry e con il passare del tempo Diana acquisì una propria personalità e indipendenza, portando avanti le sue battaglie, il suo lavoro e divenendo la paladina dei diritti dei più deboli, guadagnandosi appunto il nome di “Principessa del popolo”. Molte foto storiche l’hanno immortalata in momenti indimenticabili della storia che rappresentavano tutta la sua generosità e l’impegno politico.

Passarono gli anni e il 28 agosto 1996 venne ufficializzato il divorzio tra Diana e Carlo, la cui conseguenza immediata fu la perdita del titolo di Altezza Reale e fu proprio da quel momento che la Principessa fu seguita dai paparazzi, fino all’epilogo tragico che tutti conosciamo.

La morte di Diana ha scatenato tutta una serie di teorie del complotto, tra cui l’ipotesi che i servizi segreti reali avessero ucciso la Principessa e inscenato l’incidente. Per altro a questa teoria si aggiunge anche la storia della lettera in cui la Principessa parlava del sospetto che la famiglia Reale volesse farla fuori, tanto che a riportare ciò sarebbe stato il suo avvocato:

“Qualcuno voleva inscenare un incidente d’auto in cui o sarebbe morta, o sarebbe rimasta gravemente ferita”.

Anche intorno alla nascita del secondogenito Harry ci sono sempre state molte teorie, una di queste era che egli non fosse figlio di Carlo ma del fratello di lui, Andrea, con cui come abbiamo detto Diana aveva un buon rapporto. Ma non fu solo questa voce a girare e molte altre cose furono dette, per esempio si parla di un segreto che Diana avrebbe mantenuto per anni.

A rivelarlo sarebbe stato Andrew Morton, esperto della vita della Royal Family, che ne parla nel suo libro intitolato “Diana, la vera storia nelle sue parole”.

A quanto pare dopo William Carlo avrebbe voluto una bambina e alla seconda gravidanza di Diana, Carlo ci sperava che fosse la volta buona e si dice che Diana lo sapesse da prima e che avesse tenuto nascosto il sesso del nascituro per molto tempo. Solo alla nascita di Harry, Carlo scoprì tutto. Si scrive che l’esclamazione di Carlo al momento della scoperta fu: “oh mio dio è un maschio”. Tra l’altro sembra che non gli piacessero i capelli rossi del bambino.

In una famosissima intervista di Diana, nel 1991, lei disse che la loro crisi matrimoniale sarebbe iniziata in quel momento. Dopo la nascita del piccolo Harry, Carlo avrebbe iniziato nuovamente la sua relazione con Camilla Parker.