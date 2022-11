Loredana Lecciso irriconoscibile: ma quanto è cambiata? La trasformazione è sorprendente

Loredana Lecciso, moglie del cantante pugliese Al Bano, è cambiata molto nel corso degli anni. Da diverso tempo ormai non si vede in televisione e oggi è quasi irriconoscibile: ecco com’è diventata.

Tutti conoscono Loredana Lecciso: fino a diversi anni fa la donna era al centro del gossip per via della sua relazione con Al Bano Carrisi e il presunto tradimento di lui con l’ex moglie Romina Power. Il tradimento è stato più volte smentito ma i fan dell’ex coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Loredana non è contenta di tutte queste indiscrezioni e più volte le due donne si sono ritrovate a discutere.

La showgirl ha partecipato a L’isola dei famosi dopo essere salita alla ribalta, diventando tra i personaggi dello spettacolo più seguiti e chiacchierati dagli italiani. In pochi sanno che in origine la sua carriera era quella di giornalista pubblicista, anche se in seguito alla sua partecipazione a diversi programmi di intrattenimento è stata radiata dall’albo.

La sua carriera televisiva è cominciata in una piccola emittente leccese, Canale Otto, di proprietà dell’ex marito. Lei e Al Bano si sono conosciuti alla fine degli anni novanta e nel 2001 sono andati a convivere. I due hanno due figli: Jasmine e Albano Jr. I due si sono separati nel 2018, dopo essersi lasciati e ripresi anche qualche anno prima.

Loredana Lecciso e l’incredibile cambiamento

Dopo il suo matrimonio con Al Bano la donna ha ottenuto grande fama e molti talent scout l’hanno in seguito contattata per diverse collaborazioni. Oltre che per la sua relazione col cantante pugliese e le diverse discussioni con Romina Power, Loredana Lecciso è finita al centro del gossip anche per le voci sui suoi presunti ritocchi estetici.

Fin sa dubito i giornali hanno avanzato l’ipotesi che la showgirl si fosse rivolta più volte al chirurgo estetico, ma la donna non ha mai confermato o smentito le voci. In effetti prima di arrivare sotto i riflettori dello spettacolo la Lecciso era piuttosto diversa da com’è ora. Probabilmente ha affrontato qualche intervento, ma non è chiaro a quante sedute si sia sottoposta.

Nelle prime foto con Al Bano appare molto diversa da come siamo abituati a vederla. Nel corso degli anni la donna è cambiata ma la sua bellezza non è mai svanita. Bisogna anche sottolineare che suo fratello è un famoso chirurgo estetico, quindi non avrebbe avuto neanche troppe difficoltà a trarne beneficio.

Una cosa è certa: anche se la showgirl si è lasciata andare a qualche ritocchino, è rimasta comunque la bellezza di cui si è innamorato il cantante pugliese.