Serena Carella di Amici oggi è un’altra persona. Cosa le è successo? FOTO

Serena Carella, ex ballerina di Amici, oggi è irriconoscibile: la sua trasformazione fisica è tra i temi più chiacchierati sul web. I fan stentano a riconoscerla: è diventata ancora più bella.

Serena Carella è un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, il talent show col quale ha ottenuto il successo che meritava. La ragazza è molto talentuosa e Lorella Cuccarini aveva subito colto la sua bravura, tanto da volerla seguire ad ogni costo. La bellissima ballerina oggi è più radiante che mai.

È giovanissima: ha solo 20 anni eppure ha raggiunto traguardi incredibili. Serena, dopo l’edizione di Amici, è in America per coronare il suo sogno artistico. Fin dalla sua partecipazione al talent show ha avuto modo di dimostrare il suo talento, col quale ha conquistato il pubblico e si è portata a casa una grande fetta di sostenitori.

Quando è entrata nel talent show aveva solo 19 anni ma nonostante ciò la sua forza e determinazione hanno subito colpito i giudici. Serena non ha mai avuto dubbi sul suo futuro e sui sogni da realizzare, e queste certezze l’hanno sicuramente guidata sulla giusta strada.

Oggi è amatissima e molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta migliaia di follower, tra chi la supportava dall’inizio e chi ha imparato ad amarla.

Serena Carella, il cambiamento è incredibile

Poco tempo fa Albe aveva salutato la sua amata in partenza per New York. Serena Carella ha infatti colto l’opportunità per andare all’estero e proseguire la sua carriera da ballerina. Il suo talento è saltato agli occhi dei migliori maestri internazionali e la ragazza ha ovviamente colto la palla al balzo.

Oggi Serena studia presso la Ailey Academy di New York grazie alla sua meritata borsa di studio. Attivissima sui social, aggiorna costantemente i suoi follower riguardo la sua vita in America e i suoi progressi. La sua carriera è solo all’inizio e la ragazza avrà modo di dimostrare tutto il suo valore presso la prestigiosa accademia.

Questa sua nuova vita ha avuto un impatto anche sul suo look. Serena, bellissima già da prima, è cambiata molto da quando è finito Amici lo scorso anno ed è ancora più bella e radiosa. Il suo look sempre curato la rende tra le ballerine più amate sui social e i fan impazziscono per lei.

Nei suoi post la vediamo mentre si gode appieno i suoi traguardi, più bella che mai, consapevole del percorso di successo che ha davanti a sé. L’aria di New York l’ha resa ancora più determinata e sicura di sé, e gli scatti che condivide lo dimostrano.