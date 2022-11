Elisa Isoardi, “Ho superato un tumore ma…”: la drammatica scoperta

Un racconto drammatico quello di Elisa Isoardi sulla scoperta di avere un tumore e dei passi per affrontarlo.

Ha esordito nel 2000 partecipando al concorso di bellezza da cui si elegge Miss Italia iniziando la sua carriera come modella per Max Mara, Carlo Pignatelli, Marchese Coccapani e Brooksfield, per divenire in seguito conduttrice tv. Ma prima di bucare il piccolo schermo si è dedicata alla recitazione e alla radio. Elisa Isoardi, cuneese classe 1982 è oggi una delle più apprezzate e poliedriche conduttrici televisive della tv di stato italiana.

Professionalità e talento unite a grande fascino ed eleganza la hanno resa uno dei volti più amati della televisione, dalle trasmissioni del primo mattino ( ricordiamo la conduzione di Unomattina insieme al giornalista Franco Di Mare prima e poi con Duilio Giammaria Eleonora Daniele e Massimiliano Ossini) a quelle del mezzogiorno come l’indimenticabile La Prova del cuoco ( dove è subentrata ad Antonella Clerici che aveva dovuto abbandonare la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza), per passare poi alle trasmissioni del pomeriggio e a quelle della prima serata come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi.

Poliedrica presenza della nostra televisione, Elisa ha inoltre un passato da modella per Max Mara, Carlo Pignatelli, Marchese Coccapani e Brooksfield e del suo esordio come conduttrice ha ricordato in una intervista nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, letteralmente padrona di casa di Canale 5, il collega scomparso, amatissimo dagli italiani: Fabrizio Frizzi.

“Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare […] Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile. Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega”.

Una carriera ricca di esperienze che si affianca da una vita sentimentale invece particolarmente riservata e nonostante tutto chiacchieratissima. Ha fatto molto parlare di sé la sua lunga relazione con il ministro e premier della Lega Matteo Salvini.

Ma dietro il suo splendido sorriso si cela una triste scoperta.

Nonostante i suoi indiscutibili successi Elisa, oltre al suo non sempre facile rapporto col cibo, ha vissuto un nuovo dramma che ha lasciato, letteralmente, senza parole.

In una intervista rilasciata al settimanale Di Più ha dichiarato infatti di aver subito un intervento per l’asportazione di un polipo alle corde vocali che l’ha lasciata col fiato sospeso: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce.

Anche se nella maggior parte dei casi questo tumore risulta benigno, non va certo sottovalutato”, aveva spiegato. L’intervento è stato molto delicato e si è svolto in anestesia totale “durante il quale il medico ti entra nella gola ed esporta il polipo”.

Il tumore è fortunatamente risultato benigno ma Elisa si è dovuta sottoporre ad una estenuante riabilitazione alla voce, presso un logopedista che l’ha aiutata a riprendere a parlare.