Tomaso Trussardi e quel commento che spiazza tutti. La telenovela con Michelle Hunziker continua

La storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi prosegue con grandi colpi di scena. I due sono ancora una famiglia? Le voci della riconciliazione si susseguono veloci, ma un commento velenoso di Tomaso lascia tutti senza parole.

Insieme ad Ilary Blasi e Francesco Totti c’è un’altra coppia che continua a far parlare di sé nonostante i vari tentativi di mantenere una certa privacy. Si tratta di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi marito e moglie per quasi dieci anni e genitori di due bellissime bambine, Sole e Celeste.

La storia tra i due sembrava essere davvero una favola perfetta purtroppo, però, nel gennaio 2022 Michelle e Tomaso hanno annunciato la separazione spiazzando tutti. Sui social i due avevano sempre dato un’immagine quasi perfetta della loro famiglia anche se, in effetti, nessuno poteva immaginare le difficoltà che la coppia stava attraversando.

Per il bene delle loro bambine la conduttrice e l’imprenditore sono rimasti in buoni rapporti cercando di proteggere Sole e Celeste dalle malelingue della stampa. I due hanno un rapporto fatto di rispetto e stima reciproca tale da farsi immortalare più volte insieme, come fossero ancora una famiglia.

Questo è accaduto per esempio in occasione del compleanno di Sole dove Michelle e Tomaso sono apparsi felici e divertiti insieme alle loro bimbe e ai loro amici. Da qui, infatti, sono partite le prime voci su una possibile riconciliazione che, però, sembra avere un sapore abbastanza amaro.

Il post di Michelle e la possibile unione tra Trussardi e sua moglie

La stampa dà per certa la notizia: Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono tornati insieme. A testimonianza di ciò ci sarebbero le tante foto della donna sui social in compagnia di Odino, l’elegante levriero di Tomaso.

Il settimanale Chi, quindi, è sicuro della riconciliazione che però avrebbe delle riserve. Per Trussardi, infatti, la Hunziker dovrebbe staccarsi dal suo primo marito Eros Ramazzotti con il quale la donna ha ritrovato una meravigliosa amicizia. Inoltre, insieme stanno per diventare nonni del loro primo di nipote dalla loro primogenita Aurora.

Non solo, Tomaso Trussardi sarebbe disposto a ricominciare il matrimonio con la Hunzker a patto che non ci siano più dichiarazioni da parte della donna circa la loro relazione e la loro famiglia allargata. Insomma, è necessario mantenere un profilo basso se si vuole recuperare tutto.

La Hunziker, però, a queste dichiarazioni della stampa non ci sta per niente e ha deciso di fare un post ironico che mostra un collage di foto con le sue più svariate espressioni. Il commento fatto da Michelle è il seguente: “Io che leggo i giornali in questi giorni Good News: no News!!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah!”.

Per molti questa sarebbe una conferma della riappacificazone malgrado l’ambiguità della caption. Sotto al post per Michelle ci sono stati una marea di messaggi solidali con la conduttrice ma uno in particolare ha scatenato l’ira di Tomaso.

Al commento di un follower sulla bellezza della loro famiglia, un altro utente ha risposto malamente chiedendosi di quale famiglia stesse parlando. Tomaso non ha ritardato a replicare con un’ osservazione a sua volta molto velenosa la quale ha lasciato tutti sotto shock.

L’imprenditore ha scritto: “Davvero un povero imbecille”. L’espressione è abbastanza controversa e non si capisce per bene a cosa si riferisca. Quello che è certo è che nonostante non si abbiano notizie effettive sul loro amore ritrovato, Tomaso sarà sempre pronto a proteggere ciò che di più caro ha: Michelle, Sole e Celeste.