Scandalo Royal Family: Harry e Meghan “Hanno declinato l’invito di Re Carlo” | il gesto eclatante

Nel primo Natale senza la Regina Elisabetta, Harry e Meghan avrebbero approfittato per declinare l’invito del Re. I due non ci saranno durante la festività più importante dell’anno, per la prima volta senza Elisabetta.

Si sa che tra Harry Meghan e la Royal Family non scorre buon sangue, ma nessuno pensava che la coppia reale scappata negli Stati Uniti arrivasse a fare questo. Un gesto eclatante che segna la fine del loro rapporto con gli altri componenti.

Nel primo Natale senza la Regina Elisabetta, dipartita lo scorso 8 settembre, nemmeno i due coniugi ci saranno. Harry e Meghan avrebbero declinato l’invito di Re Carlo III e vorrebbero passare Natale da soli, lontano dalla Royal Family, nella loro casa in California.

Un’alienazione totale quella della coppia e una scelta che nessuno capisce. I sudditi si aspettavano che Harry volesse stare vicino al padre, Re Carlo III, che per la prima volta festeggerà senza sua mamma, la Regina Elisabetta II. Ma qual è il motivo che li ha portati a prendere una decisione così drastica?

Harry e Meghan declinano l’invito

L’indiscrezione bomba è stata rilasciata dalla testata Mirror, che ha spiegato come i rapporti tra la coppia e il resto della famiglia reale siano davvero alle strette, potremmo dire ai minimi termini. Non c’è più un legame fra loro, tanto da eliminare le festività natalizie.

Secondo quanto rilevato, Harry e William non si parlerebbero più con i componenti della Royal Family, nonostante Re Carlo vorrebbe superare la rabbia e riunire la famiglia per il bene di tutti.

Il motivo

Il motivo scatenante sarebbe quello di aver avocare per sé il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, il Corpo anfibio della Royal Navy, un ruolo che era destinato ad appartenere proprio di Harry.

Il principe sarebbe rimasto talmente offeso dal gesto eclatante da estraniarsi completamente dalla famiglia, tagliando i rapporti, motivo per cui non passerà Natale con loro, nonostante l’assenza della nonna a cui lui – come sappiamo bene – era estremamente legato e affezionato.

Inoltre, a complicare le cose, si aggiunge l’uscita del libro di memorie “Spare” firmato da Harry, che sarà disponibile in tutte le librerie del mondo a partire dal prossimo 10 gennaio.

Nessuno sa qual è il contenuto del libro, ma di certo Harry non si è mai trattenuto dal rivelare anche i segreti più oscuri della famiglia reale, che potrebbero macchiarla per sempre, cambiando ogni cosa della dinastia inglese e della reputazione morale dei suoi componenti.