Charlène di Monaco e la questione del figlio segreto. Il padre non sarebbe Alberto!

Charlène di Monaco è di nuovo al centro di assurde indiscrezioni. Alcune voci affermano che la donna sia rimasta incinta ma il padre non sarebbe Alberto. Conosciamo la storia più nello specifico.

Il Principato di Monaco, in quanto a gossip, non è di certo da meno rispetto alla più celebre famiglia reale inglese. Anzi, la famiglia monegasca ha in serbo grandissime sorprese e scandali incredibili che spiazzano tutti gli appassionati di stampa scandalistica.

Al centro del caos mediatico c’è spesso la principessa Charlène e la sua relazione con il marito Alberto. Tra i due, sin dagli inizi della loro unione, ci sono sempre state delle questioni irrisolte e la principessa con l’uomo non è mai sembrata veramente felice.

Eppure Alberto e Charlène hanno avuto due gemellini Jacques e Gabriella, amatissimi da entrambi e futuri protagonisti dell’eredità della famiglia reale del Principato. Adesso arriva una notizia veramente shock che riguarda proprio Charlène ed un segreto tento nascosto da molto tempo.

Anche se si vociferava che tra Alberto e sua moglie, dopo un periodo di grande difficoltà, le cose stavano andando meglio, pare che una rivelazione assurda abbia messo a repentaglio nuovamente il loro matrimonio. C’entra un figlio segreto il cui padre non sarebbe Alberto. Ecco il racconto della vicenda.

La storia di Charlène e di suo figlio

Secondo alcune fonti, quindi, Charlène di Monaco avrebbe avuto una relazione con un uomo e sarebbe rimasta incinta. Il padre, però, non sarebbe stato Alberto ma quest’uomo misterioso. Si tratta di una storia d’amore di un po’ di tempo fa avuto con un giocatore di rugby Byron Kelleher, molto conosciuto della Nuova Zelanda.

I due avrebbero avuto una liaison passionale nel momento in cui con Alberto la donna ha avuto un vero e proprio momento di crisi. Charlène, a detta di queste indiscrezioni, avrebbe, però, deciso di non tenere il bambino concepito in seguito ad una relazione temporanea, con un uomo comunque molto attraente ed atletico.

E’ una storia che ha dell’assurdo venuta fuori solamente adesso anche se non è la prima volta che alcune voci di questo tipo circolano sul suo conto. Quando Charlène è stata lontana da Monaco a causa della bruttissima infezione all’orecchio che l’ha costretta a mesi di convalescenza in Sudafrica, si diceva che la donna stesse nascondendo una gravidanza indesiderata ed per questo che non si mostrava in pubblico.

Il padre di questo fantomatico bambino sarebbe stato un ex di Naomi Campbell il miliardario russo Vladislav Doronin il quale è andato parecchie volte in Sudafrica.

Per ora, queste sembrano soltanto voci di corridoio. Comunque qualcosa nel legame tra Charlène ed Alberto, dopo tanti anni insieme, sembra ancora non quadrare del tutto.