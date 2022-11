Charlene isolata dal Principato: non le rimane più niente e nessuno | Situazione drammatica

Per la Principessa di Monaco, Charlène, continua il periodo buio iniziato quasi due anni fa. La donna dopo i problemi di salute si rifugia nell’amore dei suoi figli ma l’assenza in Principato si fa pesante. Vediamo la vicenda nei dettagli.

Charlène di Monaco è sempre di più al centro della bufera. La donna negli ultimi anni ha avuto moltissimi problemi di salute che l’hanno allontanata dalla sua famiglia. Un’ infezione all’orecchio ha costretto Charlène a rimanere in Sudafrica per seguire cure specifiche e il covid non ha aiutato sicuramente gli spostamenti.

La principessa, inoltre, manca spesso durante le occasioni ufficiali preferendo una tranquillità che da troppo tempo sembra manca. Inoltre, da un po’ si susseguono rumors su una possibile crisi tra Charlène e suo marito Alberto di Monaco, insieme forse solo per i loro gemellini.

E sono proprio Jacques e Gabriella, i figli di Charlène, ad aiutarla ad affrontare questo difficile momento, gli unici, in realtà, a rimanerle accanto a Palazzo. Le voci di un possibile addio sulla coppia reale di Monaco girano da sempre ma cosa ha scatenato questo clamore mediatico? Vediamolo nei dettagli.

Charlène isolata a Monaco

Tutti si chiedono il reale motivo per il quale Alberto di Monaco si è recato in un viaggio istituzionale da solo, senza la presenza di sua moglie. Il principe è andato alle Seychelles mentre la donna ha dato forfait per degli impegni non prorogabili nel Principato.

In verità, i reali motivi della sua mancata presenza non sono mai stati rivelati ma ciò che è certo è che qualcosa in tutta questa vicenda non quadra. Infatti, a prendere parte ad alcuni eventi a Monaco ci sono state solo Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco. Charlène è, così, sempre più isolata dalla famiglia Casiraghi.

Per l’ex nuotatrice non ci sarebbe più nessuno disposto a venirle incontro. Gli unici rimasti vicini alla Principessa sono i suoi due bellissimi bambini: Jacques e Gabriella che nonostante i lunghi periodi di assenza continuano ad amarla oltre ogni cosa.

Charlène ha condiviso in occasione di Halloween un’immagine divertente e tenera dei suoi due bambini travestiti, Jacques da vampiro mentre Gabriella da zucca. I due bambini sembrano felicissimi e sono sicuramente la cosa più importante per Charlène oltre ogni brutta indiscrezione.

C’è chi dice, infatti, che la donna avrebbe avuto una grossissima cifra per non partecipare a tutti gli impegni reali ma solo ad una lista concordata. Si tratterebbe di un accordo pre-matrimoniale che spiegherebbe un po’ di cose riguardo l’attuale situazione della principessa di Monaco.