Elenoire Ferruzzi: “è finita in ospedale” | la situazione è drammatica

Elenoire Ferruzzi ha attirato le ire del web ed è finita in un brutto dramma: sui social ha raccontato un avvenimento che l’ha scossa nel profondo e ha denunciato la cattiveria degli utenti.

Elenoire Ferruzzi di nuovo al centro delle notizie: l’icona LGBTQ+ ha attirato le ire degli utenti di Instagram dopo il suo comportamento dentro la casa del Grande Fratello VIP. Le conseguenze degli attacchi che ha ricevuto sono state drammatiche.

Questa è la seconda volta che la donna viene attaccata dagli utenti: la prima è stata per il caso Marco Bellavia. La Ferruzzi era stata criticata per non aver avuto sensibilità per l’ex conduttore, proprio lei che si propone come portavoce dei diritti degli emarginati.

La situazione questa volta è sfuggita di mano e il web non ha perdonato i suoi atteggiamenti discriminatori. La donna è stata presa di mira non solo mentre era nella casa, ma anche dopo la sua uscita. I telespettatori hanno deciso di punire Elenoire non solo eliminandola dalla trasmissione, ma anche rivolgendole parole dure sui social.

Lo stesso Alfonso Signorini ha ripreso l’ex gieffina per i suoi comportamenti incivili dopo che ha lasciato la casa e si è presentata in studio. Ora Elenoire ha deciso di rispondere agli insulti che ha ricevuto.

Elenoire Ferruzzi: situazione drammatica

I telespettatori del GF VIP hanno deciso: Elenoire Ferruzzi doveva essere eliminata. Gli ultimi comportamenti della donna hanno sconvolto tutti e ci sono state conseguenze piuttosto gravi.

Gli attacchi sono nati dopo le esternazioni della Ferruzzi riguardo Nikita. Già in passato la donna aveva accusato la ragazza di portare sfortuna e le cose non hanno fatto che peggiorare. L’ultimo gesto è stato uno sputo per terra durante il suo passaggio per allontanare la iella. Il web non ha accettato il comportamento e si è scagliato duramente contro di lei.

Parliamo di minacce e insulti a lei e alla sua famiglia che perdurano anche in questi giorni dopo la sua uscita dalla porta del Grande Fratello VIP. Nonostante la Ferruzzi abbia diversi sostenitori, i suoi canali social sono pieni di insulti e cattiverie.

La VIP si è rivolta agli utenti che l’hanno presa di mira e le hanno rivolto intimidazioni e minacce. “Dalla mia uscita dalla casa del Grande Fratello sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti… Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?” ha scritto su Instagram con stizza e delusione.