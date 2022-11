Sapevate che Kate Middleton è stipendiata per “fare” la principessa? Ecco quanto guadagna

Sapevate che anche i nobili hanno lo stipendio? O per meglio dire una rendita e Kate Middleton ha in effetti un’entrata fissa. Ecco quanto guadagna la moglie di William.

La famiglia reale si trova in queste settimane a gestire la recente scomparsa della Regina Elisabetta II, il cui regno è durato ben 70 anni attraversando pagine importantissime della storia. Da quando la sovrana è scomparsa sono circolati molti rumors circa l’eredità, le ultime parole di Elisabetta II. Si è parlato del benestare che la Regina avrebbe dato a Camilla, proprio in punto di morte, conferendogli il titolo di Regina consorte.

Una decisione sorprendente se pensiamo al fatto che per molto tempo Camilla è stata mal vista sia all’interno della Famiglia Reale che da parte dei sudditi.

Adesso a regnare c’è il suo successore diretto, Carlo III, che molti non giudicano all’altezza del ruolo perché troppo anziano e pensano che egli avrebbe dovuto abdicare direttamente al primogenito William.

William e sua moglie Kate hanno non solo il physique du rôle per regnare ma mettono perfettamente in pratica il protocollo reale, sfiorano quasi la perfezione. Proprio a proposito di questo sembra che Kate Middleton per il suo ruolo di Principessa percepisca uno stipendio e si tratta di una cifra che vi stupirà.

Si sa che i compiti di un reale sono sempre tanti e che costituiscono un lavoro a tutti gli effetti che non comprende solo onori ma anche oneri e gli impegni nel corso dell’anno sono davvero tanti e tutti prioritari. Per non parlare della gestione della comunicazione e la cura della propria immagine pubblica.

Ecco quanto guadagna Kate Middleton

Kate Middleton oltre ad essere una principessa è anche la duchessa di Cambridge e di Rothesay, quindi, prima di sposare William era già nobile.

Far parte della Famiglia Reale è un lavoro a tutti gli effetti, non una vacanza e si stima che la Royal Family organizzi qualcosa come 2000 eventi di beneficienza e altrettanti dibattiti di natura politica e svolge altrettanti doveri in virtù di regnante della corona inglese.

È ovvio che con tutti questi impegni è praticamente impossibile svolgere un altro lavoro perché il tempo è completamente gestito in questi impegni e dagli obblighi della corona e all’assistenza ai compiti delle Regina e che ormai sono un dovere di Re Carlo.

Il patrimonio di Kate Middleton, va detto, dipende anche da quanto ha preso dalla propria famiglia di provenienza che possiede un’azienda che crea eventi con guadagni importanti anche considerata la vicinanza alla Famiglia Reale, si parla di 50 milioni di sterline. Pertanto il patrimonio netto di Kate sarebbe circa di 8 milioni di sterline.

Si tratta di una cifra decisamente importante che una persona comune faticherebbe anche solo a immaginare.