Lutto nel mondo del Cinema: Una morte dolorosa, proprio lui se n’è andato

Cormarc Roth il figlio del più noto attore Tim Roth è morto. La notizia ufficiale è stata data ufficialmente dalla famiglia solo quindici giorni dopo. “Cormac era energia e gentilezza”. Ecco cosa scrivono i social in memoria di Cormarc Roth, musicista venticinquenne morto per un cancro.

Tim Roth è uno degli attori più amati di Hollywood, molto seguito e con milioni di fan in tutto il mondo per film che sono diventati un culto della storia del cinema, solo per citarne alcuni: Pulp Fiction, Le Iene, La leggenda del pianista sull’oceano, tratto da Novecento di Alessandro Baricco e molti altri.

L’attore ha vissuto un dolore enorme la scorsa estate, la perdita di suo figlio Cormarc, scomparso ad agosto a causa di un tumore.

Cormarc era un musicista emergente e Tim lo aveva avuto dalla stilista Nikki Butler. Il debutto del ragazzo era avvenuto quando aveva appena 21 anni ed esordì con l’album Python nel 2018, in seguito ha poi collaborato alla colonna sonora del film New Order di Michael Franco nel 2020.

A leggere dei suoi esordi e dell’inizio della sua carriera si tratta di una manciata di anni e di prime esperienze, tutto sfumato in poco tempo quando il ragazzo ha scoperto di avere un tumore.

Fu lui stesso ad annunciare con un post sui social la notizia e nel corso delle settimane raccontava ai fan della sua malattia, mostrandosi spesso senza capelli e chiaramente dimagrito. Il ragazzo raccontava inoltre delle conseguenze della malattia: “Si è preso metà del mio udito, 27 chili di peso, la mia fiducia e continuerà il suo percorso omicida fino a quando non riuscirò a fermarlo e in qualche modo ad ucciderlo”. Queste le drammatiche parole di Cormarc.

Cormac Roth era laureato a Bennington College come chitarrista, compositore e produttore musicale, i genitori hanno sempre sostenuto i suoi sogni e d’altra parte Tim Roth non poteva fare diversamente, oltre al fatto che anche lui è un artista, Tim Roth aveva un ottimo rapporto con suo figlio, rapporto che si è interrotto bruscamente a causa della malattia.

Il grande dolore di Tim Roth

La notizia della morte di Cormarc Roth è stata resa ufficiale 15 giorni dopo l’evento drammatico che ha colpito la famiglia Roth. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro e da quel momento aveva iniziato le cure che però sono solo servite a tenerlo in vita più a lungo prima che la malattia se lo portasse via.

Cormac ha voluto documentare tutto il suo percorso sul suo contatto Instagram dove comunicava con i suoi fan, per tenerli aggiornati sulle sue condizioni dal momento che non era più in grado di sostenere un concerto: “Non mi ha tolto la voglia di sopravvivere o il mio amore per la musica. Non mi ha ancora abbattuto. Amore per tutti voi, per favore assicuratevi di fare le cose che amate. La vita è breve. Fanculo il Cancro.”.

Questa una delle sue ultime dichiarazioni in merito alla sua condizione, la famiglia invece lo ricorda con queste parole: “Era un concentrato di energia selvaggia ed elettrica e il suo spirito era pieno di luce e di bontà. Per quanto selvaggio fosse, Cormac era anche l’incarnazione della gentilezza. Un’anima gentile che ha portato tanta felicità e speranza a coloro che lo hanno circondato.

Il dolore arriva a ondate, così come le lacrime e le risate quando pensiamo a quel bellissimo ragazzo nei 25 anni e 10 mesi in cui lo abbiamo conosciuto. Un bambino irrefrenabile e gioioso, selvaggio e meraviglioso. Solo di recente un uomo. Lo amiamo e lo porteremo con noi ovunque andremo.”.

Quando aveva, probabilmente capito che era giunto alla fine, aveva scritto un messaggio di congedo per tutti coloro che lo avevano sostenuto: “Non puoi sempre decidere il tuo destino, non puoi sempre scegliere il tuo futuro”.