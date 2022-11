Tommaso Stanzani ha già dimenticato Zorzi: ecco la sua nuova fiamma. Lui è famosissimo

Dopo la fine della relazione con Zorzi, Tommaso Stanzani sembra aver già ritrovato l’amore. Le storie del ballerino di Amici parlano chiaro: il suo cuore è già di qualcun altro. Ecco di chi si tratta

Chiodo schiaccia chiodo, come si suol dire. Tommaso Stanzani lo sa bene, visto che nella sua vita, dopo Tommaso Zorzi, è già entrata una nuova persona. Dopo essersi dispiaciuti per la fine dell’amore tra la coppia, i fan ora sono in fibrillazione per l’ultima scoperta riguardo la situazione sentimentale di Stanzani.

Le voci sulla loro rottura andavano avanti già da un po’ e alla fine è arrivata la conferma. I fan di entrambi hanno dimostrato la loro vicinanza ai due ragazzi e il dispiacere per la fine di quella che era considerata una bellissima storia d’amore.

I due avevano cominciato a frequentarsi a maggio 2021: in quel periodo erano uscite le prime foto di passeggiate insieme, mano nella mano, e i fan erano letteralmente impazziti. A far conoscere i due era stata proprio la conduttrice di Amici, Maria De Filippi: lo ha raccontato Tommaso Zorzi.

Il conduttore ha raccontato di aver notato Stanzani nell’ufficio della conduttrice e di essere subito rimasto colpito dal ragazzo. Dopo averlo confessato a Maria, lei si è premurata di farglielo conoscere durante la sua esperienza ad Amici, convinta che i due fossero fatti l’uno per l’altro.

Tommaso Stanzani e la nuova fiamma

Tra i fan di Stanzani c’è chi rimpiange ancora la sua storia con Zorzi e chi pensa che sia ora di andare avanti. Quest’ultima categoria sarà molto contenta di sapere che il ballerino sembra aver ritrovato l’amore con una nuova persona.

Il ballerino sembra aver voltato pagina dopo la cocente delusione d’amore. A provarlo è una storia su Instagram, o meglio due: una di Stanzani e l’altra di Francesco Sabatino, anche lui ballerino. Entrambi hanno pubblicato una storia con lo stesso panorama, due scatti catturati in momenti molto ravvicinati tra loro.

Stanzani si trovava in quel luogo con i colleghi di Naima Academy, accademia per i talenti della danza, quindi potrebbe rivelarsi soltanto una coincidenza. Le due foto però sono molto simili e ritraggono un romantico paesaggio in riva a un lago, con la luna che vi si riflette, quindi è probabile che i due stessero facendo una passeggiata insieme.

Mentre si attendono conferme o smentite, Zorzi non nasconde nulla della sua vita privata. Poco dopo le indiscrezioni circa la crisi tra i due, il ballerino aveva pubblicato una storia mentre era in discoteca e si baciava con un altro ragazzo. A quel punto non ci sono stati più dubbi sul naufragio della relazione.