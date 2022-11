Addio Tina Cipollari, “Si sentirà molto la sua assenza”: non c’è stato nulla da fare | Tutta Italia a pezzi

Tina Cipollari è il cuore di Uomini e Donne, ma nelle prossime puntate dovremo fare a meno di lei. L’opinionista più amata della tv italiana si tira fuori dal programma. Ecco perché.

Tina Cipollari abbandonda gli studi di Uomini e Donne

Tina Cipollari è sicuramente il volto del dating show di Maria De Filippi: negli anni ha deliziato il pubblico con colpi di scena, litigate e divertenti battute che hanno sempre ravvivato il programma.

Non c’è dubbio che senza di lei Uomini e Donne non sarebbe più lo stesso e perderebbe moltissimi ascolti. Purtroppo, in queste ore è uscita un’indiscrezione su questa linea.

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne – programma condotto da Maria De Filippi – si sentirà molto l’assenza di Tina Cipollari, che ha deciso di non presenziare più per un motivo ben preciso. Di seguito il perché, che ha fatto infuriare il web e il pubblico a casa, non disposto ad accettare la decisione stravolgente di Tina.

Nel corso delle recenti registrazioni del dating show di Canale 5, la famosa opinionista Tina Cipollari – che è sempre accompagnata dal suo caro amico di una vita Gianni Sperti – ha deciso che non vuole più assistere al Trono classico, quando viene chiamata a centro studio Federica Aversano, attuale tronista del programma tv.

Tra le due non scorre buon sangue e l’opinionista non ha mai apprezzato la corteggiatrice partenopea per i suoi modi di fare e di rapportarsi ai ragazzi che scendono le scale degli studi di Tiburtina per corteggiarla.

Nessuno si aspettava, però, che Tina arrivasse a prendere una tale decisione, così drastica e rivoluzionaria per tutto il programma. La sua assenza si sentirà molto.

Per capire cosa è successo, bisogna fare un salto indietro e tornare a una delle ultime puntate, quando la Cipollari ha avuto un battibecco più acceso del solito con Federica Aversano. Alla fine dello scontro l’opinionista ha annunciato che non sarà più presente in studio per assistere al percorso della ragazza. Si tratta di una presa di posizione mai avvenuta prima nella lunga storia di Uomini e Donne.

Una notizia trapelata dalle anticipazioni del programma che ha rattristito i fan di Uomini e Donne, che sono tanto affezionati a Tina Cipollari e faranno fatica ad accettare la sua assenza, centrale nel dating show.

Non resta che aspettare le prossime puntate del programma di Maria De Filippi per vedere se Tina Cipollari terrà fede alla sua dolorosa promessa o se, per bene del pubblico, cambierà idea restando in studio anche quando si parla della tronista.