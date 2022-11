Notizia bomba: Vanessa Incontrada senza freni, “Ecco la verità”, la conduttrice ha svelato tutto

Vanessa Incontrada ha finalmente parlato svelando una novità sensazionale. Ecco che cos’ha detto la conduttrice riguardo la sua vita e il suo futuro nel mondo dello spettacolo

Vanessa Incontrada ha svelato alcune novità bomba sulla sua vita e sul suo futuro nella vita professionale: i suoi sono rimasti sconvolti dalle parole della conduttrice. Ma cosa ha rivelato?

Conduttrice e attrice, la Incontrada è sicuramente tra le donne più amate della televisione. Sempre sorridente e spontanea, la conduttrice non ha mai nascosto i suoi difetti e anzi ha aiutato molte donne ad accettarsi e vedersi belle, imparando ad amarsi.

La sua bravura sul palco la rende una showgirl molto versatile, e ne ha dato dimostrazione di recente conducendo 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e al fianco di Carlo Conti.

Nata a Barcellona, la Incontrada ha iniziato la sua carriera come modella a soli 17 anni. Per seguire il suo sogno si è trasferita a Milano, ma poco dopo ha esordito in televisione con Super, programma musicale di Italia 1. Il suo talento viene notato fin da subito, tanto che comincia a condurre diversi programmi come Super Estate, Millennium e Subbuglio, quest’ultimo con Giancarlo Magalli.

Nel 2001 ha condotto Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo: la sua carriera è ormai decollata. È stata anche attrice in diversi film e fiction, come Il cuore altrove con Neri Marcorè e A/R Andata + Ritorno di Marco Ponti.

Nel 2004 inizia la conduzione di quello che sarà il suo maggior successo: la conduttrice approda a Zelig al fianco di Claudio Bisio. Qui rimarrà fino al 2010, confermandosi come una delle conduttrici più amate dagli italiani per le sue spontaneità e simpatia.

Vanessa Incontrada, la notizia bomba

Dopo diverso tempo che non faceva parlare di sé, Vanessa Incontrada ha lanciato la bomba: “Finalmente posso dire la verità” ha detto e ha stupito tutti i fan con il suo nuovo progetto di prossimo inizio.

Sì perché l’amata conduttrice tornerà a Zelig a partire da mercoledì 9 novembre. Accanto a lei Claudio Bisio per formare di nuovo la coppia che ha reso indimenticabile il programma comico di Canale 5. La trasmissione tornerà sul solito canale di Mediaset e verrà trasmesso in prima serata.

Le aspettative sono molto alte, anche perché in tanti aspettavano questo ritorno. Ci saranno molti nuovi comici ma anche volti conosciuti e ci aspettiamo di incontrare vecchi ospiti, come Checco Zalone e tanti altri. Zelig è una delle trasmissioni più seguite e amate dagli italiani che ha visto nascere la carriera di tantissimi comici.