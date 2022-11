Mauro Corona irriconoscibile: “Ho fatto di tutto…” così non lo avete mai visto, è un’altra persona

Vi sareste mai immaginati di vedere Mauro Corona in smoking e coi capelli pettinati? In una foto si mostra molto elegante, tutto il contrario del suo solito: sembra davvero un’altra persona! Ma c’è un motivo preciso per cui l’ha fatto. Ecco quale

Mauro Corona, alpinista, scrittore e opinionista di Carta Bianca, è solito vestirsi con un look molto casual, quasi trasandato, ed è proprio questo, tra le altre cose, che lo distingue. Bianca Berlinguer, nonostante le opinioni spesso pungenti dell’uomo, apprezza il suo ruolo da opinionista e per questo ha deciso di tenerlo per le prossime edizioni.

Molto conosciuto e apprezzato nella televisione italiana, Corona ha sempre coltivato la sua passione per la natura, la caccia e l’arte. Per inseguire le sue passioni è diventato un alpinista e ha scalato molte montagne in giro per il mondo. Questa vita molto orientata alla natura ha determinato anche il suo stile: in Carta Bianca, ma anche altrove, si è sempre presentato con un look alla bell’e meglio, spettinato e poco curato.

Corona è anche un amante della letteratura, tanto che ha scritto più di 30 libri durante la sua vita, tra saggi, manuali, romanzi e antologie di racconti. Tutti, ovviamente, con protagonista la natura e i suoi insegnamenti. Mauro Corona ama anche la scultura e infatti si diletta nella realizzazione di opere in legno.

Dal 2018 è ospite fisso e opinionista nel programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Nel 2020 venne allontanato dal programma dopo una lite con la conduttrice, ed è stato in seguito reinserito nel 2021. Oggi è sposato e ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina.

Mauro Corona, il look che stupisce

Siamo abituati a vederlo piuttosto trasandato e sempre spettinato, ma Mauro Corona sa anche essere elegante quando vuole. In una foto appare curato e con indosso uno smoking, un look che difficilmente ci si sarebbe aspettati da lui.

Nella foto la barba è accorciata, in ordine e i capelli sono pettinati all’indietro. Con indosso uno smoking, Corona si è presentato a Carta Bianca stupendo tutti, anche Bianca Berlinguer. Ma perché lo ha fatto? Ecco le sue parole: “Ho fatto tutto per conquistarla, ma mi sa che potevo restare anche alla vecchia maniera”.

Il suo fu un tentativo di conquistare la conduttrice, che però si è rivelato fallimentare. Infatti, pur lasciando a bocca aperta il pubblico e la stessa Berlinguer, la donna non rimase impressionata dal nuovo Corona. Il suo cambiamento fu un evento più unico che raro: da quella volta è tornato al solito look e non lo ha più abbandonato.