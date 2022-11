Principe William lo vieta a Kate: la clausola del matrimonio parla chiaro | Disastro nella royal family

Kate Middleton ha tanti obblighi da seguire come futura regina del Regno Unito, ma anche alcuni divieti: il principe William ha deciso che sua moglie non potrà più fare determinate cose. Ecco quali

Il principe William non transige e impone a sua moglie una scelta molto particolare. La notizia è cominciata a circolare proprio in questi giorni e ha lasciato tutto il popolo a bocca aperta: sono stati rivelati alcuni divieti che Kate è costretta a sopportare ogni giorno.

La coppia è molto amata dal popolo inglese: Kate è stata accettata fin da subito come moglie di William sia dalla famiglia reale che dai sudditi inglesi. Pur avendo dovuto affrontare qualche crisi, i due hanno saputo superare tutte le difficoltà incontrate sinora grazie all’amore che li lega e al senso di responsabilità verso la nazione.

Anche la coppia non è però immune dal gossip e dalle indiscrezioni che negli ultimi tempi hanno colpito la famiglia reale. Sembra che dopo la morte della regina Elisabetta sia scoppiato il caos e che tutti i segreti tenuti nascosti finora siano stati rivelati.

Il principe William non transige e lo vieta a Kate

Ora che è diventato il prossimo erede al trono, il principe William sta cominciando a darsi da fare per seguire più da vicino l’operato di suo padre e le questioni del regno. Il primogenito di Carlo III e Lady Diana ha un futuro da re e deve farsi trovare pronto.

Tra le scelte che ha già messo in pratica ce n’è una che riguarda sua moglie Kate Middleton e che sta facendo discutere il popolo. I due hanno infatti una sorta di contratto in cui ci sono scritte alcune regole da rispettare. Una in particolare sembra davvero assurda, eppure è vera.

Kate Middleton non può mangiare il pesce: la principessa è costretta a seguire una dieta molto restrittiva. Il motivo? Evitare intossicazioni alimentari. Il maggiordomo della coppia Grant Harold ha detto la sua sulla questione: “Secondo me è una scelta sensata, perché i reali sono spesso in viaggio e, mangiando molluschi in varie zone del mondo, potrebbero soffrire di intossicazione alimentare”.

Non solo: Kate non può mangiare aglio e cipolle, per evitare cattivi odori, né può consumare patate, riso e pasta per cena. La principessa non può neanche mangiare il foie gras a causa della volontà di Carlo di proteggere il benessere degli animali.

Regole piuttosto strane, soprattutto se si pensa che Carlo e William si sono concessi più volte sushi e frutti di mare. Kate, invece, deve rispettare le regole imposte dalla famiglia reale.