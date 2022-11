Francesco Totti e Antonella Fiordelisi: spunta la verità ed è peggio di quanto si possa pensare

Alex Nuccetelli, caro amico del Capitano svela la verità sul caso Totti- Fiordelisi. Qualche giorno fa a concorrente del Grande Fratello Vip aveva lanciato lo scoop dicendo di essere stata contatta dal Pupone; con grande sgomento e pruriginosa curiosità di Alfonso Signorini, conduttore del reality.

Antonella Fiordelisi, salernitana classe 1998, laureata in Scienze Politiche nasce come schermitrice praticando questo sport sin da giovanissima dimostrandosi una promessa della scherma, militando nella nazionale Italiana nella sezione Under 20 spada, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. Come modella e influencer nel 2017 Antonella Fiordelisi ha deciso di partecipare a Temptation Island in veste di tentatrice.

Non è la prima volta che il suo nome viene associato al mondo del calcio: accanto al nome di Antonella Fioredelisi troviamo anche quello del calciatore Gonzalo Higuain. Ci fu un mezzo scandalo con lei che rivelò che il calciatore le aveva scritto dei messaggi sui social complimentandosi per la sua bellezza. Antonella perciò non sarebbe nuova a questo genere di contatti.

A scatenare la caccia al messaggio la frase ben poco sibillina di Antonella che durante una tranquilla serata nella casa, ha raccontato di essere stata contatta da Francesco Totti.La regia ha poi subito censurato la scena e la concorrente si è coperta la bocca con le mani, quasi pentendosi di quanto appena detto.

La sua rivelazione però non è di certo passata inosservata sui social e nemmeno agli occhi di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip, nel corso della puntata del 31 ottobre, ha cercato infatti di indagare la questione: “Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita”.

Ma è Alex Nuccetelli a far chiarezza sul fantomatico messaggio: la a situazione sarebbe totalmente diversa. Non è come sembra :”Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie” .

Il Capitano ha poi raccontato ad Alex Nuccetelli di non sapere nemmeno chi sia la schermitrice e che di certo non l’ha contattata. “Lui mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello”.