Ilary Blasi ritrova l’amore: beccata a cena con il suo nuovo fidanzato | lui è famossimo

Torna l’amore nella vita di Ilary Blasi. Dopo la separazione con Totti, c’è un nuovo uomo nella sua vita che le fa battere il cuore: lui è famosissimo. Ecco di chi si tratta.

Della separazione turbolenta tra Ilary e Totti se ne parla da mesi: i due hanno intrapreso un processo mediatico prima di quello legale che vede come protagonisti Rolex, Burkin e cospicui assegni di mantenimento.

Prima d’ora, però, non si era mai parlato di un nuovo amore nella vita di Ilary. Adesso la conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornata a far parlare di sé, perché sembra essersi davvero innamorata. Ecco chi è l’uomo misterioso che ha fatto ingresso nella sua vita stravolgendo le carte in tavola.

L’ex capitano della Roma si è esposto molto in questi 4 mesi di difficile separazione e ha rivelato fin da subito il volto della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, con cui le cose sono serissime. Solo pochi giorni fa, infatti, i due sono stati paparazzati mentre visitavano dimore di lusso a Roma per trovare e acquistare il loro nido d’amore.

Oggi ad essere al centro dei riflettori inaspettatamente è Ilary, che sembra aver ritrovato il sorriso. Un uomo è entrato nella sua vita e le sta facendo battere il cuore. Sembra che la bella conduttrice di Mediaset abbia finalmente trovato l’amore dopo la separazione 17 anni di matrimonio con Totti.

L’uomo misterioso si chiama Edmondo. A sganciare la bomba mediatica è stato il settimanale di gossip Diva e Donna, che ha pubblicato uno scatto in cui si vede la Blasi in compagnia di questo affascinante businessman molto conosciuto in Italia. Il suo nuovo amore di nome Edmondo, infatti, è un noto proprietario di una agenzia immobiliare e lavora tra i due centri d’Italia, Milano e Roma.

I due sono paparazzati insieme mentre cenavano in un locale romano. Bisogna specificare che la coppia non era però da soli, bensì in compagnia di altre quattro persone. Dopo cena, inoltre, Ilary ha lasciato il locale da sola, forse per non destare sospetti, consapevole di essere attorniata da curiosi paparazzi che la fotografavano.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, però, Edmondo e Ilary avrebbero un legame più stretto di una semplice amicizia. I due sarebbero complici e affettuosi l’una con l’altro. Viene naturare chiedersi se l’imprenditore beccato con la Blasi sia proprio l’uomo misterioso del quale Francesco ha parlato nell’intervista fiume rilasciata al Corriere della sera.