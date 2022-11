Sapete chi è il figlio di Ignazio La Russa? È famosissimo per uno scandalo | Foto

Sapevate che il figlio di Ignazio La Russa è famosissimo? Probabilmente l’avete già visto molte volte, ma non sapevate che fosse il figlio del nuovo Presidente del Senato. Ecco di chi si tratta.

Chi è il figlio di La Russa

Ignazio La Russa è diventato da pochissimi giorni Presidente del Senato e non si fa altro che parlare di lui; non solo per la carica importante che andrà a ricoprire per il nostro paese, ma anche per il figlio.

Lui, infatti, è un ragazzo famosissimo e noto al pubblico italiano, che non sapeva fosse il figlio di Ignazio La Russa. Nessuno aveva collegato il legame di parentela tra loro. La notizia ha fatto scalpore per i fantasmi nell’armadio del figlio. Ecco chi è.

Stiamo parlando di Leonardo Apache La Russa, il cui nome d’arte è Larus. Lui è il figlio più piccolo del nuovo Presidente del Senato eletto da Giorgia Meloni. Nella vita il giovane è un rapper conosciuto nel panorama musicale degli artisti emergenti italiani e negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione dei media per una brutta polemica scatenata da una sua canzone.

Oltre che per la sua arte, Leonardo Apache è conosciuto per il battibecco avuto con il collega, il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. Tra i brani che hanno reso popolare Larus c’è sicuramente “Sottovalutati remix”, uscito nel 2019 e realizzato con la collaborazione di Apo Way.

La canzone rap, per via delle pesanti dichiarazioni contenute, ha costretto il papà, Ignazio La Russa, a intervenire in prima persona per difendere il figlio e giustificarlo, evitando lo scandalo. Il motivo?

Nella canzone che ha fatto scalpore, il giovane rapper dichiara in rima di essere sempre “tutto fatto” alludendo all’utilizzo di droghe. Un’immagine che di certo non si addice al figlio di un personaggio di spessore nella Repubblica italiana, oggi Presidente del Senato. Insomma, La Russa ha dovuto mettere lo zampino per calmare le acque.

“Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo”, aveva commentato all’Agi il padre, riferendosi allaparte del testo di “Sottovalutati” in cui il figlio dichiarava di essere spesso sotto uso di droghe.

Lo stesso Ignazio ha sempre dichiarato che tra lui e Larus c’è un rapporto piuttosto turbolento e ha sempre detto che non apprezza il suo modo di fare arte, compreso ciò che dice nelle canzoni. Spesso, infatti, utilizza parole forti – comune nel suo genere musicale – che possono risultare fuori luogo e rovinare la reputazione della sua famiglia, che non può di certo abbassare la guardia, ora più che mai.