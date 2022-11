Ilary Blasi lascia la televisione e rischia di perdere tutto: La mossa incredibile di Berlusconi

Ilary Blasi torna a far parlare di sé e questa volta non stiamo parlando della sua vita personale. Il suo futuro a Mediaset è incerto. La conduttrice sarebbe pronta a dire addio alla rete che le ha dato la fama. Le cause riguardano anche il suo ex Francesco Totti.

Ilary Blasi sta affrontando un periodo davvero complicato dal punto di vista personale: la separazione con Francesco Totti sta diventando sempre più intricata e una soluzione pare essere lontana all’orizzonte.

La Blasi e Totti hanno schierato le loro migliori armi per quella che si prospetta come una battaglia legale all’ultimo colpo di veleno. Ilary ha richiesto l’immediata restituzione della collezione delle sue borse firmate tenute in ostaggio da Totti mentre quest’ultimo ha preteso indietro la sua collezione di Rolex ora in mano di Ilary.

Insomma, una situazione al limite del ridicolo che dimostra quanto tra la Basi e Totti non scorra per nulla buon sangue. Ilary, in virtù del clamore mediatico dovuto alla fine del suo matrimonio ha forse preso una decisione drastica che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La decisione di Ilary Blasi e la risposta di Mediaset

La Blasi è sicuramente una delle conduttrici più amate e richieste dello spettacolo italiana. Dopo aver presentato per molti anni Le Iene è al timone dell’Isola dei Famosi da ben due edizioni. Anche quest’anno i fan e i vertici di rete verso marzo attendono il suo ritorno nel piccolo schermo per il nuovo capitolo del reality targato Canale 5.

Negli ultimi anni grazie anche alla sua conduzione fresca ed ironica il programma aveva riscosso un ottimo successo ed è per tale ragione che Piersilvio ha voluto mandare alla Blasi un messaggio netto dopo che questa ha macinato l’idea di prendersi un anno sabbatico a seguito della separazione da suo marito.

Ilary sarebbe intenta a lasciare per un po’ la televisione e dedicarsi ai suoi figli e alla cura personale dopo un anno davvero problematico sentimentalmente. Tuttavia, le cose non sarebbero così semplici. Il cachet della donna come previsto da Mediaset arriva fino a 1 milione per la conduzione de L’Isola dei Famosi e una sua assenza prolungata accompagnata da una buona sostituta potrebbe far lasciare a casa definitivamente la bella Blasi.

Riprendere, poi, non è facile e la Toffanin lo sa bene. Silvia, grande amica di Ilary e moglie di Piersilvio Berlusconi, sarebbe intervenuta per far desistere Ilary dall’abbandonare, anche se temporaneamente, la tv soprattutto in virtù del fatto che una nuova edizione del reality avrebbe potuto aiutarla a non pensare ai suoi problemi matrimoniali.

Le parole della Toffanin avranno sicuramente convinto Ilary a rivalutare le sue scelte e a non farle accantonare gli importanti impegni professionali. La rivedremo, quindi, con molta probabilità a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip7.