Re Carlo, preoccupanti le condizioni di salute: Stato di forte ansia per il nuovo sovrano

Sono passati appena due mesi dalla scomparsa della Regina Elisabetta II e Re Carlo III, suo erede e nuovo Re, appare già stanco il che, considerata l’età del nuovo sovrano, fa molto preoccupare i sudditi.

Il nuovo Re d’Inghilterra sale al trono alla veneranda età di settant’anni e certamente affrontare gli impegni che gli si prospettano non sarà semplice. L’aspetto stanco del sovrano pertanto fa preoccupare i sudditi che temono per la sua salute.

Di sicuro se c’è qualcuno che ha aspettato davvero molto prima di salire al trono questo è Carlo d’Inghilterra, primogenito di Elisabetta II che ha lasciato la corona solo quest’anno alla veneranda età di 96 anni, portando Carlo a salire al trono a sett’anni, con tutti i limiti e le difficoltà che questo comporta.

Tant’è che i recenti rumors sul nuovo sovrano lo vorrebbero già stanco e forse non pronto ad affrontare gli impegni che lo aspettano. Si tratta di una mole di stress e di impegni che, per qualcuno, potrebbero essere troppo per il nuovo, troppo adulto, sovrano d’Inghilterra.

Eppure nessuno dovrebbe essere più preparato Carlo ad affrontare gli impegni della corona, dal momento che sono diversi anni che si prepara alla cosa. L’incoronazione ci sarà a maggio 2023, Carlo non ha ancora di fatto “indossato” la corona che già si parla del suo modo di fare il Re e diversi, tra i sudditi sono già preoccupati.

Dopo tutti questi anni di preparazione però, c’è solo una cosa che Carlo, probabilmente non aveva considerato, la pressione mediatica intorno alla figura reale. Eppure Carlo, prima di essere Re è stato Principe ereditario ma soprattutto marito di Diana Spencer dalla quale si separò per stare con la donna che aveva sempre amato, l’attuale Regina consorte, Camilla Parker Bowles. Pertanto dovrebbe essere abituato anche alla pressione mediatica.

Forse la sostanziale differenza tra prima e dopo è proprio la presenza di Elisabetta II che faceva un po’ da cuscinetto e di sicuro la sua era l’ultima parola. Se molti scandali sono stati arginati, insomma questa cosa si deve anche a lei e probabilmente Carlo non è all’altezza di sua madre per sostenere lo stesso ritmo.

Re Carlo III è già in difficoltà?

Tra i sudditi del nuovo Sovrano d’Inghilterra c’è già chi pensa al futuro e crede che i più adatti per svolgere questo delicato compito siano William e Kate, più giovani e sicuramente più forti. Ci sono questioni molto delicate in ballo, una di queste, da non sottovalutare è la spinosa questione di violenza su minori nella quale sarebbe coinvolto il fratello del Re, Andrea.

Non dimentichiamoci poi del figlio Harry che per un motivo o per un altro è sempre al centro dell’attenzione mediatica insieme a sua moglie Meghan Markle. A corredo di tutto questo ci sono anche gli scandali finanziari, per esempio quello della compravendita di titoli attraverso le associazioni a suo nome.

Un’altra delle questioni che si aggiungono al calderone di cose di cui tenere conto è la situazione politica inglese con la crisi energetica e i Paesi del Commonwealth che chiedono l’indipendenza. Sembra che qualcuno interno a Buckingham Palace abbia rivelato ai giornali “Il Re è crollato”, frase che lascia intendere che Carlo sia già in difficoltà al punto che i sudditi sperano già nel futuro e nelle figure dei più adatti William e Kate.

La stessa persona che ha parlato del crollo di Carlo III ha poi aggiunto che il nuovo Re “è stanco e in preda al panico per ciò che lo aspetta come Re”. La stessa Camilla, stando alla stessa fonte, sarebbe altrettanto preoccupata e avrebbe detto: “è troppo per lui”.