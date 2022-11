Noemi Bocchi viziata da Totti: ecco il regalo extralusso del calciatore per la nuova fiamma

Noemi Bocchi torna sui giornali dopo essere stata beccata con un regalo molto costoso da parte di Francesco Totti. Ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi mesi Noemi Bocchi è diventata una vera e propria celebrità grazie alla sua relazione con l’ex calciatore Francesco Totti. I due stanno insieme ormai da quasi un anno ma solo di recente hanno deciso di rendere pubblico il rapporto.

Francesco Totti, infatti, nel luglio 2022 ha comunicato la fine ufficiale del suo matrimonio con Ilary Blasi lasciando il mondo dello spettacolo completamente sgomento.

L’unione tra la Blasi e Totti sembrava sarebbe durata per sempre oltre che un vero e proprio sogno diventato realtà. In verità, tra di loro i problemi duravano da un bel pezzo, probabilmente sin da quando il pupone aveva detto addio al calcio nel 2017.

Stando ad alcune indiscrezioni la morte del padre di Totti non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione e Totti si sarebbe sentito sempre più emotivamente lontano da sua moglie. Ilary, infatti, avrebbe deciso di dedicarsi maggiormente alla sua carriera e guardarsi intorno in fatto di uomini.

E’ qui che entra in gioco Noemi Bocchi, bellissima flower designer di Roma Nord, con la quale Totti ha intrapreso una liason ora diventata un’importante storia d’amore.

Gli inizi della storia

A far conoscere Noemi e Francesco ci ha pensato Alex Nuccetelli, amico storico del pupone e personal trainer, grazie ad un incontro di padel organizzato da lui, sport amatissimo da entrambi. I due prima sarebbero diventati confidenti, poi amici fino a far sfociare la loro relazione in una passione incontrollabile.

A gennaio 2022 Noemi e Totti hanno portato il legame ad un livello superiore e addirittura Francesco, pochi mesi dopo l’incontro, ha portato le bella Bocchi allo Stadio, sempre, però, seguendo un percorso top secret. Inutili tutti i tentativi di depistaggio fatti dalla coppia: Noemi e Fracesco, infatti, sono stati beccati più volte nel corso di questa estate.

Una pressione mediatica che Noemi a quanto pare non sopporta più. Difatti, la donna è recentemente sbottata nei confronti dei giornalisti dopo che questi, all’uscita del tribunale in cui era stata chiamata per testimoniare ad un processo ai danni del suo ex marito in quanto persona informata sui fatti, hanno inziato a farle domande insistenti sulla vicenda e sulla relazione con Francesco Totti.

A tranquillizzarla arriva, però, un regalo meraviglioso da parte del suo compagno in segno di amore e rispetto. Vediamo di cosa si tratta.

Il regalo di Francesco Totti

Noemi Bocchi è stata beccata dai paparazzi con una bellissima macchina elettrica targata Volkswagen e modello ID.5. Sulla vettura c’è la firma di Francesco Totti in quanto l’ex calciatore ne è il testimonial ufficiale. Il costo della macchina si aggira attorno ai 50 000 mila euro. Un’ingente cifra quella spesa da Totti per una donna che sembra essere finalmente quella giusta.

Francesco, infatti, si è trasferito a Roma Nord per stare vicino alla sua nuova compagna, proprio nei pressi di casa sua, in attesa di trovare un’abitazione per stare tutti insieme.

Tra Noemi Bocchi e Francesco Totti le cose, nonostante il caos mediatico, procede a gonfie vele e la Volkswagen in regalo ne è un lampante esempio.