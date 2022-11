Camilla Parker, “È disgustoso”: matrimonio ai ferri corti

Camilla Parker e Re Carlo III sono molto legati, ma il loro amore negli anni è stato messo a rischio per via di un’abitudine puzzolente della Regina Consorte. “Disgustoso”, commentano i sudditi. Nessuno sapeva del vizio fino ad ora.

La disgustosa abitudine della Parker

Carlo e Camilla sono una coppia unitissima, che ha superato i pregiudizi degli altri per far sbocciare il loro amore. I due sono sempre stati insieme contro il mondo, e negli anni, nonostante la tragica morte di Lady Diana – amatissima dal popolo inglese – sono riusciti a farsi accettare come coppia.

I due sono legati da un forte legame, che a tratti potremmo definire indissolubile. Una cosa è certa: il loro amore ha superato molti ostacoli. Nessuno prima d’ora, però, sapeva di una vecchia abitudine puzzolente di Camilla, che avrebbe addirittura messo a repentaglio il loro rapporto.

Camilla per anni è stata costretta ad allontanarsi dal Palazzo reale, perché Carlo era davvero disgustato dal suo brutto vizio, che non era ben visto nemmeno dalla Royal Family. La Parker, però, non riusciva proprio a farne a meno, tanto che ha mantenuto la sua abitudine in segreto per anni. Ma di cosa stiamo parlando?

L’indiscrezione sulla puzzolente abitudine della Regina Consorte è saltata fuori e ha scosso il popolo, che non sapeva assolutamente nulla a riguardo e non sospettava che Camilla si comportasse in quel modo. L’abitudine fa ribrezzo a molti, tra cui lo stesso Re Carlo III.

Non tutti sanno che la Parker era un’accanita fumatrice di sigarette e l’odore era talmente sgradevole che Re Carlo III le ha chiesto ripetutamente di smettere di fumare.

Camilla, però, non riusciva a farne a meno, tanto che si allontanava dal palazzo reale per consumare le sue sigarette lontana da occhi indiscreti. Tra questi, sicuramente quelli della stampa inglese – che già non vedeva bene Camilla – e quelli della Royal Family, assolutamente contrari al fumo. L’abitudine, infatti, esce fuori dai protocolli reali.

Senza dubbio nemmeno la dipartita Regina Elisabetta era d’accordo con quanto faceva Camilla. La Parker, nonostante fosse un’accanita fumatrice, nel tempo ha messo fine alla puzzolente abitudine, probabilmente per esaudire il desiderio di Carlo, che per anni l’ha pregata di smettere.

Sembra che l’attuale Regina Consorte spendesse moltissimi soldi ogni settimana in pacchetti di sigarette che consumava giornalmente. Dopo tanti anni è riuscita a smettere, complice anche il disaccordo di Carlo che non sopportava in nessun modo l’odore del fumo sulla pelle della sua amata.