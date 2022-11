Totti e Noemi comprano casa insieme alle figlie: le foto degli appartamenti mozzafiato

La storia d’amore tra Totti e Noemi Bocchi si fa sempre più seria, tanto che i due stanno cercando casa dove mettere radici. I due non cercano una dimora qualunque, ma una casa davvero lussuosa e mozzafiato. Ecco le foto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, non c’è più dubbio: i due sono stati immortalati dagli attenti paparazzi mentre visitano case lussuose in compagnia dei figli dell’ex capitano della Roma.

La nuova coppia affiatatissima vuole mettere radici, partendo dall’acquisto di un nido d’amore nella capitale. Francesco e Noemi, però, non cercano una casa qualunque, ma visitano dimore sfarzose. Ecco tutte le indiscrezioni.

Noemi e Totti cercano una casa di lusso

A dare la notizia è il settimanale di gossip Chi, dove Totti da diverso tempo ormai ha conquistato la copertina.

La turbolenta separazione con Ilary Blasi, infatti, ha dato da fare ai media italiani, che oggi giorno sfornano nuove notizie e indiscrezioni, fornite dalla coppia stessa. I due, infatti, sono accaniti l’uno con l’altra e si lasciano andare a pesanti dichiarazioni e frecciatine.

Di Ilary sappiamo poco perché lei non ha mai rilasciato interviste. Per Totti, però, è di certo tornato il sereno. È ormai nota la sua relazione con Noemi Bocchi, con la quale il Pupone ha passato anche il suo ultimo compleanno.

Le cose ogni giorno diventano più stabili, tanto che i due proprio in queste ore sono stati paparazzati mentre erano intenti a visitare lussuose dimore a Roma. Sono alla ricerca di un nido d’amore, a dimostrazione che la relazione è seria e, forse, i due vogliono mettere su famiglia. di certo cercare una casa è un passo importante, che Totti e Noemi stanno compiendo in compagnia dei figli di Francesco.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che tipo di casa stanno cercando, svelando che i due hanno fiuto per le abitazioni di lusso:

“Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione.”

Tornando a parlare della separazione tra Ilary e Francesco Totti, si avvicina la data che vedrà i due incontrarsi in tribunale per scrivere la parola fine nero su bianco. Secondo il settimanale Chi, in tribunale definiranno i tre dettagli chiave dell’addio: “L’assegno di mantenimento per i figli, l’amministrazione della villa di famiglia all’Eur e la gestione dei tre ragazzi”.