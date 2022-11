Renzo Arbore, la malattia drammatica: “Sentivo che qualcosa non andava…” | situazione straziante

Renzo Arbore durante gli anni della sua straordinaria carriera ha dovuto affrontare una brutta malattia, che ha messo uno stop alla sua vita lavorativa. Arbore se l’è vista davvero brutta: ecco cosa è successo.

Renzo Arbore è uno dei pilastri della musica e della radio italiana. Pioniere unico, ha cambiato per sempre l’intrattenimento firmato Rai, portando la rete televisiva verso una modernità che negli anni ’70 era davvero inimmaginabile.

Arbore si è mostrato davvero fragile parlando della malattia che l’ha colpito anni fa, segnandolo per sempre. In un’intervista rilasciata al giornale Ok Salute e Benessere, ha parlato del pericoloso problema di salute che lo ha colto nel 2019, proprio mentre era in tour.

Lui è sempre stato dedito al suo lavoro che faceva davvero con passione, per questo – nonostante il malore – ha sottovalutato l’importanza della cosa, decidendo di continuare a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo.

Il dolore, però, non l’ha mai abbandonato durante quei mesi di tour e Arbore è stato costretto a meno di fermarsi. In quel momento è venuto a conoscenza della drammatica notizia.

Il racconto della malattia

Il sintomo della malattia è stata una leggera febbre, che Renzo collegava alla stanchezza da tour. Il malessere, però, è diventato talmente insopportabile che ha dovuto stoppare il suo tour ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale:

“Nell’ultimo periodo avevo lavorato tanto. Per mantenere fede agli impegni mi sono spostato dalla Sicilia al Nord. Ho iniziato la tournée a Bergamo. Un trionfo. Non c’erano ‘terroni’ come me tra il pubblico e il consenso è stato tale che nessuno voleva che andassi via dal palcoscenico“, ammette.

A posteriori, Arbore confessa che quella febbricola, seppur debole, gli aveva destato preoccupazione: “Proprio per la febbricola che non mi dava pace, sentivo che c’era qualcosa che non andava“.

I medici a cui si era rivolto gli avevano consigliato di stare a riposo, ma lui – sottovalutando la cosa – ha continuato a lavorare: “Il tour continua, gli impegni presi vanno rispettati. Avvolto in una coperta e con le compresse di paracetamolo mi sposto verso Milano, nuova e terza tappa del giro, occasione per me importantissima, che anticipa quella di Genova e le altre”.

Una sera, poi, è stata trasportato di corsa al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano, dove i medici hanno scoperto che aveva in circolo un’infezione piuttosto grave. Arbore torna a Roma in ambulanza dove viene ricoverato nella casa di cura Quisisana con la diagnosi di broncopolmonite.