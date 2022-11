Addio Pippo Baudo, nessuno si aspettava che questo momento arrivasse così in fretta | Italia distrutta

L’era di Pippo Baudo è giunta al termine, nessuno si aspettava che arrivasse così in fretta questo momento. Ecco cosa è successo.

Gli anni d’oro di Pippo Baudo sono giunti al termine, ma il suo ricordo rimarrà vivido per molti anni a venire. Ora, è arrivata la fine della sua era. Il conduttore più amato della tv italiana ha perso il suo primato. Ecco cosa sta succedendo nel mondo del piccolo schermo del nostro paese.

Finisce l’era di Pippo Baudo

Parlando della storia della televisione italiana, non si può non menzionare il grande Pippo Baudo, conduttore che ha guidato programmi di successo sulle migliori rete del nostro paese, Rai e Mediaset.

La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata nel lontano 1959 e non si è mai fermata. È stato sul palco dell’Ariston diverse molte, dove il suo nome è rimasto impresso e, per questo, è ritenuto insostituibile anche dai big della televisione.

È stato conduttore del festival della musica italiana per così tante volte che ha segnato un record, che fino ad oggi nessuno è stato ancora in grado di superare.

La svolta sta proprio in questo: qualcuno, inaspettatamente, gli sta togliendo il primato. Ecco di chi si tratta.

Chi ha tolto il record a Pippo Baudo

Sembra proprio essere giunta al termine l’era d’oro di Pippo Baudo, che perde il primato televisivo. Ma chi è la sua erede?

Nessuno se lo immaginava, ma il nome è quello di Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, il programma domenicale in onda sulla Rai. La zia Mara con la 14esima edizione potrebbe battere il record detenuto per anni da Pippo Baudo.

Ogni anno Mara afferma che sarà l’ultima apparizione in tv, ma alla fine la conduttrice non riesce a fare a meno di intrattenere i suoi telespettatori, che a loro volta la acclamano.

Parlando della nuova edizione di Domenica In, la 14esima per precisione, Mara Venier si è lasciata andare a una confessione senza precedenti:

“Ogni anno dico che è l’ultimo, ma io a Domenica In non so dire di no. Un programma che mi ha dato tutto, a cominciare dall’affetto del pubblico. È nel mio cuore.

Durante la pandemia, quando avevo paura di portare il virus a casa, Domenica In mi ha dato ancora di più credibilità perché ero una di loro, una del pubblico che ci guardava.

Nella prima puntata avrò ospite la sorella della donna uccisa a Bologna che era al telefono con la vittima proprio quando veniva colpita e uccisa. È dura per lei perché non è facile parlare in tv con chi ha ancora il dolore dentro”, afferma la conduttrice.

Negli anni la Venier è riuscita ad accumulare ben 14 edizioni televisive di Domenica In, superando il record detenuto da Pippo Baudo per un’apparizione in più. Così è proprio Zia Mara ad ottenere il ruolo di erede del re della televisione italiana.