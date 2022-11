Wanda Marchi e Stefania Nobile, ecco quanto vale il loro patrimonio: “Cifre da capogiro” | Cosa ne pensate?

Spunta il patrimonio detenuto da Wanda Marchi e Stefania Nobile: le cifre sono mozzafiato e lasciano tutti a bocca aperta. Nessuno poteva immaginare che avessero guadagnato così tanto.

Le truffe televisive

Tutti ricordiamo Wanna Marchi come la venditrice più ricca della storia della tv italiana. Non tutti però sanno una curiosità, ossia che nei suoi primi tentativi come televenditrice, la Marchi fu pessima: al suo primo tentativo non riuscì a vendere assolutamente nulla.

Il successo arrivò al terzo tentativo, quando – più scoraggiata che mai – la donna si presentò al piccolo schermo senza prodotti alla mano, ma solo se stessa. Inoltre, si scusò per il fallimento delle altre giornate.

Da lì la sua carriera da venditrice televisiva ha preso il volo e insieme alla figlia Stefania Nobile, la conduttrice è riuscita a guadagnare cifre da capogiro. Il business si è fermato quando le forze dell’ordine hanno scoperto che mamma e figlia truffavano i propri appassionati telespettatori. Le due andarono carcere insieme alla figlia e gli venne confiscato ogni bene.

Dopo anni la Marchi è rinata dalle sue ceneri e gestisce vari business aiutata dalla sua spalla destra di sempre, sua figlia Stefania.

Per chi si stesse chiedendo che fine abbiano fatto, beh ecco la risposta. Oggi le due dicono di essere donne libere e in particolare la Marchi afferma di vivere con 600€ al mese di pensione. Ma è questa la verità dei fatti?

Quanto hanno guadagnato Wanda Marchi e Stefania Nobile

La storia di mamma e figlia è sicuramente stata turbolenta e ha segnato per sempre la televisione italiana. Le due truffavano i propri ascoltatori, che si fidavano ciecamente di loro e le reputavano degli oracoli. Ancora oggi si stima che i guadagni che la Marchi avrebbe fatto a discapito della povera gente fosse di cifre esorbitanti.

Alla fine, entrambe sono finite in carcere con l’accusa di sottrazione di denaro a moltissimi telespettatori italiani, ingannati dal loro commercio di prodotti in vendita tramite TV.

Venendo al loro patrimonio, guadagnato in soli cinque anni, si stima che sia intorno a circa 64 miliardi di lire (33 milioni di euro attuali), tra case e terreni di cui le due erano proprietarie.

Dopo l’arresto e il carcere tutti i loro averi sono stati confiscati dalle autorità giudiziarie. Eppure la Marchi non si è lasciata scoraggiare. Nonostante la condanna, la Marchi non ha smesso di rincorrere le sue passioni, tra le quali spicca l’amore per la cucina.

Che fine ha fatto Wanda Marchi

Durante la reclusione nel carcere di Bologna, infatti, cucinava per 92 detenute. La sua passione ha fatto sì che ottenesse un attestato di 200 ore.

Ora il suo business si è sposato sui social: Wanda Marchi è una nota food blogger, anche piuttosto seguita. Insomma, è stata brava a riguadagnarsi la fiducia degli italiani, gli stessi che aveva truffato anni prima guadagnando una fortuna.

Attualmente Wanna Marchi e Stefania Nobile vivono lontane dall’Italia, precisamente a Tirana, in Albania, dove sono proprietarie di diversi locali.