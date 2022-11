Ilary Blasi e Noemi Bocchi si conoscevano, la verità scomoda che stravolge tutto

Ilary Blasi e Noemi Bocchi si conoscevano già prima che la nuova relazione dell’ex calciatore venisse a galla: una foto le cattura insieme e non lascia spazio a dubbi.

Sembra proprio che Ilary Blasi e Noemi Bocchi non si siano “conosciute” solo ora a causa del gossip: le due si conoscevano già da prima. Ciò che lascia ancora più stupiti è che quando si sono incontrate Totti probabilmente frequentava già l’amante. Ecco cosa si è scoperto.

Il mistero dietro la separazione tra Totti e Ilary continua a infittirsi man mano che emergono nuove verità. Intanto, mentre il gossip continua a parlare di loro, dalle due parti tutto tace. È probabile che i due siano troppo impegnati a seguire il processo in tribunale per preoccuparsi di altre questioni; forse, finalmente, hanno deciso di risolvere i problemi senza ricorrere alle frecciatine.

La relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi continua a gonfie vele: i due vengono beccati sempre più spesso insieme e non si nascondono più. Ufficialmente nessuno dei due ha confermato la relazione, ma ormai sarebbe superfluo.

Nel frattempo Ilary continua a godersi la sua vita da single, dividendosi tra i figli e le amicizie dopo essersi presa una pausa dal mondo dello spettacolo. Tutti sono in attesa di una sua dichiarazione, ma per ora la showgirl sembra restia a rilasciarla.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi: la foto

Secondo quanto dichiarato da Totti, lui e Noemi Bocchi avrebbero iniziato a frequentarsi da capodanno 2022, quando ormai le cose con Ilary erano arrivate a un punto di non ritorno. L’ex calciatore ha raccontato di aver trovato in Noemi il supporto di cui aveva bisogno e che l’ex moglie non gli aveva mai dato.

La verità invece sembra essere diversa: lui e Noemi hanno cominciato a uscire già da ottobre 2021, qualche mese prima di capodanno. Inoltre la nuova compagna di Totti e Ilary Blasi si conoscevano già da prima, precisamente proprio da quell’ottobre.

Una foto emersa in questi giorni le web mostra le due alla stessa festa presso il locale “La Villa”. In occasione di un compleanno, Totti e Blasi erano lì per festeggiare e in una tavolata poco lontano c’era anche Noemi Bocchi. Quella serata era stata organizzata da Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex coppia e soprattutto di Totti.

L’ipotesi è che sia stato proprio il pr a invitare Noemi su richiesta di Totti, e che quindi i due si conoscessero e frequentassero già. Ma Ilary era già a conoscenza di questa relazione o era ignara di tutto? Quel che è certo è che le due donne condividono delle amicizie e forse si sono anche parlate quella sera.