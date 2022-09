Terremoto Fabrizio Corona: “Pensano di potermi mettere a tacere”, pesante attacco a Ilary e Totti

Fabrizio Corona è tornato all’attacco, pronto a colpire i due ex coniugi e a rivelare nuovi segreti. L’uomo non si ferma e minaccia di svelare pesanti indiscrezioni

Continua la vicenda della separazione tra Totti e Ilary: ognuno vuole dire la sua, vuole svelare segreti e puntare il dito contro qualcuno. Anche Fabrizio Corona ci è finito di mezzo: dopo aver rivelato alcune indiscrezioni è tornato alla carica minacciando l’ex coppia.

Corona ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo al fianco di Lele Mora, che lo prese come suo collaboratore. Fondò la Corona’s a Milano, agenzia fotografica che fallì nel 2008. Corona è conosciuto come “il re dei paparazzi” per aver svelato, nel corso degli anni, numerosi segreti delle star.

Ha fondato tre linee di abbigliamento e ha diretto Corona’s star, un settimanale scandalistico. Si è occupato anche del sito socialchannel.it, un magazine di gossip, e ha curato i contenuti e l’editing grafico per i settimanali Eva e Vip.

Ha partecipato a diversi programmi; tra questi La fattoria, nel 2009. Ha preso parte al documentario Videocracy – Basta apparire di Erik Gandini ed è stato protagonista del remake di Scarface. La produzione lo cacciò a causa di inadempienze contrattuali. Ha pubblicato anche due canzoni e nella seconda stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi ha interpretato il ruolo di Ivo Principe.

Nel corso degli anni Corona è stato oggetto di diversi procedimenti giudiziari. Tra questi ci sono l’inchiesta Vallettopoli, nei filoni di Milano, Roma e Torino, la spendita di banconote false, alcuni reati di corruzione e tributari. Ha inoltre ricevuto diverse denunce per diffamazione e truffa. Tra i nomi che lo hanno denunciato spiccano quelli di Simona Ventura, Beatrice Baratto, Giuseppe Castaldo, Barbara D’Urso e Daniele Moschitta.

Fabrizio Corona, il nuovo attacco

Insomma, Fabrizio Corona sa far parlare di sé. La sua vita non è di certo una delle più tranquille, ma il reporter non si arrende di fronte a niente. Non poteva di certo astenersi dal dire la sua sulla separazione tra Totti e Ilary.

Corona aveva affermato che Ilary Blasi avesse tradito Totti con Cristiano Iovino, un personal trainer romano. L’uomo aveva negato tutto tramite una dichiarazione pubblica; poco tempo fa, poi, il profilo Instagram del reporter è stato chiuso temporaneamente.

“State fo**endo con le persone più sbagliate al mondo” si è sfogato sul profilo del figlio. “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato”.

Corona ha minacciato di pubblicare il suo archivio privato sui social, e ha poi condiviso un frammento di una telefonata con una donna dall’identità al momento sconosciuta. “Immagini perché ti chiamo? Ovviamente lo sai, no? Posso dirti una cosa? Il tuo compagno…” dice lui, e la donna risponde: “Sì, ma non ho voglia proprio di…”.

Di chi si tratta? È davvero qualcosa che potrà incastrare Totti e Ilary? Il reporter promette di sì, e minaccia di renderlo noto in televisione.