Spinalbese affonda Belen in diretta tv: “Persistono rabbia e rancore” | le parole inaspettate

Antonino Spinalbese ha fatto il suo ingresso nella casa solo qualche giorno fa e ha già fatto parlare di sé lanciando frecciatine alla sua ex fidanzata Belen Rodriguez. La showgirl argentina probabilmente sarà stata infastidita dalle parole dette da Spinalbese in prima serata su Canale 5.

È iniziata una nuova edizione del Grande Fratello Vip e Antonino Spinalbese, concorrente di questa stagione, è già sulla bocca di tutti. L’hair-stylist sembra non avere peli sulla lingua e fin dalla prima puntata ha mostrato il suo carattere, mandando una frecciatina a Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, infatti, è la sua ex fidanzata da cui ha avuto anche una figlia, piccola Luna Marì, nata il 12 luglio del 2021. Dopo la rottura Belen è tornata insieme a Stefano De Martino con cui condivide una vita e una relazione serena, mettendo a tacere rumor ed eventuali notizie di gossip.

Di Spinalbese, infatti, se ne è parlato poco, ma ora che lui è dentro la casa più spiata d’Italia, ci saranno sicuramente numerose occasioni di approfondire la questione e capire meglio cosa sia successo tra i due.

Antonino e Belen erano molto affiatati, tantoché hanno dato al mondo una bellissima bimba che ancora oggi li tiene uniti. La frecciatina che ha mandato Antonino durante la prima puntata del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5, ha però spiazzato tutti e sollevato numerose domande. Molti si chiedono se tra i due ci sia dell’attrito, come si è potuto intuire dalla risposta secca data dall’hair-stylist.

Grande Fratello Vip, Spinalbese lancia una frecciatina a Belen

Ma cosa è successo esattamente? Facciamo un passo indietro alla prima serata del Grande Fratello, andata in onda lo scorso lunedì. Come di consueto, sono stati trasmessi i video di presentazione dei concorrenti della casa, per iniziare a dare qualche informazione al pubblico, che decreterà il vincitore a fine programma.

Nel suo video, Spinalbese ha parlato della sua amata figlia, senza fare alcun accenno alla mamma, Belen Rodriguez. Questo è sembrato molto strano sia agli occhi del pubblico che a quelli del conduttore Alfonso Signorini, che ha colto l’occasione per farglielo notare:

“Ho visto che non hai mai citato Belen, volutamente credo. Ma io ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri. Ciao Belen, un bacio! Credo che comunque anche lei farà il tifo per te”, ha detto Signorini.

Alla provocazione Antonino ha risposto: “Salutiamo mia figlia, più che altro!”. Insomma, un ulteriore modo di ribadire che vuole esclusivamente parlare della bambina senza soffermarsi su Belen.

Alcuni hanno percepito delle note di rancore nelle parole di Spinalbese, per questo viene naturale chiedersi che tipo di rapporto ci sia tra i due. Siamo sicuri che lo scopriremo presto grazie al Grande Fratello Vip.