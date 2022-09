Anna Falchi, “È difficile…”, spunta la verità sulla fine della sua storia: i motivi dell’addio

In una lunga e intima intervista Anna Falchi ha raccontato aspetti molto personali della sua vita e ha parlato della fine della sua grande storia d’amore. Ecco perché è finita.

Anna Falchi ha deciso di condividere dettagli importanti della sua vita privata e lo ha fatto in una lunga intervista in cui ha raccontato i motivi della rottura col suo ex compagno. L’attrice ha confessato di aver sofferto molto per la fine della storia, ma che non c’era altra via d’uscita.

Nata a Tampere, in Finlandia, Anna Falchi è un’attrice, conduttrice ed ex modella. Arriva in Italia quando aveva solo 6 anni; vive fino ai 16 a Scandiano, poi si trasferisce a Pesaro. La sua carriera inizia con la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, tra i quali Miss Italia 1989, dove arriva seconda. Il successo, a quel punto, è immediato: la modella conquista centinaia di copertine e ingaggi pubblicitari.

Nel 1992 viene scelta per lo spot televisivo Il sogno, diretto da Federico Fellini. Nel 1993 comincia la carriera cinematografica col film Nel continente nero di Marco Risi. Nel 1994 recita in S.P.Q.R. – 2000 e mezzo anni fa di Carlo Vanzina. Alla fine degli anni ’90 recita, nel ruolo di se stessa, nei film Paparazzi e Body guards – guardie del corpo.

In quel periodo comincia ad apparire sempre più spesso in televisione, ospite di vari programmi, tra i quali Lo Zecchino d’oro 40° edizione e Domenica In. Partecipa poi, come concorrente, alla quarta edizione di Ballando con le stelle e nel 2009 conduce Da Nord a Sud… e ho detto tutto! insieme a Vincenzo Salemme.

Di recente ha condotto lo spinoff di Unomattina Estate, C’è tempo per…, insieme a Beppe Convertini; dal 14 settembre 2021 conduce su Rai 2 I fatti vostri insieme a Salvo Sottile.

Anna Falchi, i segreti dietro la rottura

Anna Falchi è stata insieme a volti molto noti dello spettacolo e del business, primo fra tutti Fiorello, al quale è stata legata dal 1994 al 1996. Dopo la fine della loro storia, l’attrice è stata legata a Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata con Stefano Ricucci, imprenditore romano, dal quale però si è separata un anno dopo. Dal 2008 al 2010 è stata con Denny Montesi, imprenditore romagnolo; i due hanno avuto una figlia.

Dal 2011 era legata ad Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia; quest’anno, dopo 11 anni insieme, i due hanno ufficializzato la loro rottura. La Falchi ha poi rivelato i motivi dell’addio e ciò che non ha funzionato tra i due: “Un anno fa siamo andati a vivere insieme e non ha funzionato. È difficile condividere gli spazi e lo è ancora di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi solo dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno il nido comune. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio”

La passione stava finendo per entrambi? “Forse sì, da entrambe le parti. Non rende felici accorgersene. E qui entra in gioco il coraggio delle donne che non vogliono arrendersi a una situazione che non va come dovrebbe e preferiscono ripartire dalla propria libertà. Detto ciò, Andrea è stato l’uomo più importante della mia vita, ha sempre rispettato il mio essere mamma e mi ha regalato momenti bellissimi che conservo nel cuore”