Charlene e Alberto di Monaco si separano, “Ognuno per la sua strada” | arriva la notizia che nessuno voleva sentire

Un nuovo scandalo bussa alle porte della famiglia reale di Monaco. La principessa Charlene e il principe Alberto starebbero affrontando una pesantissima crisi matrimoniale. “Ognuno per la sua strada”, si legge… Vediamo cosa sta succedendo alla coppia reale.

Charlene di Monaco è tornata da poco a farsi vedere dai suoi sudditi dopo un lungo periodo di assenza. Nessuno sapeva come mai la principessa si fosse rintanata dietro le tende di casa: alcuni sospettavano che avesse fatto abuso di lifting dal chirurgo plastico.

Un’ipotesi infondata, che poi è stata risolta con una chiara e netta spiegazione: secondo quanto rivelato dai giornali locali, la principessa sarebbe stata molto male per via di una malattia contratta in Sud Africa. Durante il periodo di assenza dalla vita pubblica, quindi, la donna si stava curando.

Tornata in pubblico, alcuni gridavano ad una nuova gravidanza: purtroppo, però, nessuna cicogna è in arrivo. Anzi, Charlene e Alberto sembrano essere in profonda crisi. Il loro rapporto potrebbe essere arrivato al capolinea per sempre. Vediamo cosa sta succedendo nella famiglia reale di Monaco.

Charlene di Monaco e Alberto si separano

A svelare l’indiscrezione è stato il giornale tedesco, Echo Der Frau, che racconta come tra la coppia ci siano dei problemi. Questi, però, non comporterebbero una separazione coniugale.

“Charlene e Alberto si separano a palazzo, ognuno per la sua strada”: questo il titolo con cui apre il giornale tedesco. I sudditi sono rimasti sotto shock di fronte a un’affermazione simile, e si sono insinuati ulteriori dubbi a proposito del loro rapporto, forte giunto al termine.

Come sappiamo bene, i reali tendono ad essere molto riservati e ci pensano bene prima di diffondere la notizia con comunicati stampa ufficiali.

La rivista tedesca, inoltre, spiega che la principessa avrebbe scelto di lasciare per sempre Palazzo Grimaldi per trasferirsi altrove, lontano da quella che è stata fino ad oggi la sua casa.

Ma per andare dove? La donna avrebbe scelto come prossima casa la sua residenza a Roc Agel, situata al sud della Francia, dove poter curare la sua salute che è ancora cagionevole.

Anche la rivista Point de Vue ha ripreso la notizia spiegando che la scelta della principessa è stata fatta per la sua salute fisica e mentale: lontana dai riflettori, Charlene potrà ricevere le cure necessarie anche per la forma di depressione che l’ha colpita.

Insomma, Charlene e Alberto si sono separati, sì, ma non su carta: i due sono distanti per scelta della principessa che ha bisogno di stare lontana e in un posto tranquillo dove guarire definitivamente.