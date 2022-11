Loredana Lecciso è stata rifiutata da Albano, ‘lui non la vuole’, il clima è testo

Loredana Lecciso ed Albano Carrisi stanno insieme da circa 22 anni dimostrando di essere una delle coppie più solide dello spettacolo. Dietro però il loro rapporto ci sono dei dissidi molto importanti. Ecco la storia al completo.

Albano Carrisi è sicuramente uno dei più importanti cantanti della storia della musica italiana. Insieme a Romina Power ha formato un duo artistico imbattibile che continua a distanza di oltre cinquanta anni di carriera a macinare successi anche a livello internazionale. Con Romina Albano è stato sposato per moltissimo tempo e dalla donna ha avuto ben quattro figli.

La loro unione ha rappresentato per il pubblico italiano una vera e propria favola almeno fino nel 1996 quando i due hanno preso strade diverse e hanno ufficializzato il divorzio. Le motivazioni dell’addio sono sicuramente imputabili alla perdita di una dei loro quattro figli, Ylenia, scomparsa nel 1994 dopo aver fatto perdere le sue tracce in America.

Tuttavia, benché Albano e Romina abbiano passato parecchio tempo divisi, hanno deciso negli ultimi anni di riprendere la loro collaborazione artistica consapevoli della loro influenza nel mondo musicale. Inutile dire la gioia dei tanti ammiratori che li hanno seguiti durante la loro carriera e che hanno avuto l’occasione di rivederli insieme.

Tra di loro, però, c’è una terza persona, una figura importante per Albano ma che è sempre stata molto scomoda agli occhi di Romina. Si tratta di Loredana Lecciso. A proposito della loro relazione ultraventennale Albano ha fatto alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti.

Le dichiarazioni di Albano e la faida tra Romina e Loredana

Nei salotti di Silvia Toffanin a Verissimo, Albano ha parlato della sua relazione con Loredana Lecciso, madre degli ultimi due suoi figli. Con la showgirl il cantante pugliese ha una relazione da moltissimi anni vissuta in parte sotto i riflettori ed in parte lontano da occhi indiscreti.

Alla Toffanin Albano ha raccontato le motivazioni per le quali ha deciso di non sposarsi con Loredana nonostante un legame così consolidato. Ecco le sue parole: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Per il cantante il divorzio è stato un durissimo colpo e per questo non vuole riviverlo un’altra volta con la sua attuale compagna con la quale l’unione è comunque molto solida. Tuttavia, le cose non sono lisce come sembrano soprattuto a causa dell’astio che ancora c’è tra Romina e Loredana.

Romina Power, infatti, dopo un breve sfogo sui social ha diffidato Loredana Lecciso dal parlare di lei nelle interviste come accaduto proprio da Mara Venier a Domenica In in occasione di una sua ospitata.

Insomma, pare che Albano debba destreggiarsi tra una donna e l’altra senza cercare di ferire nessuno in un clima che è, in realtà, sempre più teso.