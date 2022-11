Stefano De Martino, la rivelazione inedita su Santiago: “Mi auguro che se ne vada…” | le parole sconcertanti

Stefano De Martino si lascia andare e mostra un lato di sé inedito. In una lunga intervista parla del suo amato figlio Santiago e confessa: “Mi auguro che vada via…”. Ecco cosa ha rivelato.

Stefano De Martino, dopo il debutto ad Amici in qualità di ballerino, ha conquistato il cuore degli italiani. Ha abbandonato la carriera iniziata grazie al programma di Maria De Filippi per dedicarsi alla conduzione, dove negli anni ha avuto molto successo arrivando a guidare programmi di un certo spessore per il panorama televisivo italiano.

Marito di Belen Rodriguez, con la bella argentina condivide un amore tormentato che però ora ha il vento in poppa. I due hanno anche un figlio, l’amato Santiago. Proprio su di lui Stefano De Martino ha rivelato un retroscena inedito che ha lasciato i fan senza parole. Nessuno l’aveva mai sentito parlare in questi termini.

In una lunga e sentita intervista a Fanpage, l’ex ballerino di Amici ha parlato della sua esperienza con Stasera tutto è possibile:

“È una trasmissione che non pretende di essere straordinaria, ma semplicemente si pone l’obiettivo di alleggerire. Di questi tempi è un lusso”.

E, a proposito della sfida di ascolti con il Grande Fratello Vip, ha affermato “Ci poniamo come alternativa, non in competizione con la concorrenza”.

Molti pesano che la sua carriera sia stata favoreggiata dal suo rapporto amoros con Belen Rodriguez. A questa provocazione, Stefano risponde senza peli sulla lingua:

“La cosa che più conta è il giudizio che hai di te stesso, se si avvicina al pregiudizio c’è qualcosa che non va. Io ci metto l’anima in quello che faccio, il mio lavoro è la mia passione assoluta“.

Le parole su Santiago

Nella lunga intervista si passa a parlare dei figli. Qui De Martino fa una rivelazione inedita a proposito di Santiago:

“Per morale ti direi che forse sarebbe giusto i bambini sui social non ci fossero proprio, d’altro canto penso che se non li mostri diventano tabù e io i tabù li vedo sempre con grande scetticismo, perché in fondo non c’è nulla di male”.

Per quanto riguarda Santiago, “mi auguro che mio figlio lavori e vada via dall’Italia per essere libero di diventare chi vuole e non il figlio di, così da tornare qui e poter guardare alla cosa con disinteresse. Cosa spero? Che mio figlio possa vivere all’estero dove non è ‘il figlio di’ e poter tornare qui quando la cosa non lo toccherà più”.