Belen Rodriguez, la prima volta che è apparsa in televisiva era un’altra persona: irriconoscibile | FOTO

Belen Rodriguez quando era una giovanissima modella esordiente, alla sua prima apparizione era praticamente un’altra persona, sempre bellissima, ma assolutamente diversa da come la conosciamo oggi.

Belen è tra le donne più belle della televisione, nonché una delle showgirl più attive nel mondo dello spettacolo. Di sicuro è anche una delle donne che riempie di più le pagine di gossip dei portali online e dei rotocalchi. Una donna molto desiderata e contesa che oggi è tornata con il suo compagno di vita storico, Stefano De Martino, con cui lo scorso anno si erano presi una pausa che sembrava definitiva.

Nel corso di questa pausa tra i due Belen ha fatto coppia fissa con Antonino Spinalbese dalla quale ha avuto Luna Marie, la sua secondogenita. Inizialmente Belen era una modella e il suo esordio televisivo è avvenuto in una piccola emittente televisiva.

In una recente intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Belen ha fatto un excursus sulla sua carriera. Ma sapete che allora Belen non era come la vediamo oggi? Era molto diversa, sempre bellissima ma praticamente irriconoscibile.

Belen Rodriguez agli esordi

Luna Marie non è l’unica figlia di Belen, prima di lei la showgirl ha avuto il primogenito Santiago da Stefano De Martino con cui sono stati insieme diversi anni, fra molti tira e molla. Antonino Spinalbese al momento è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e ha fatto parlare di sé fin dal primo momento.

Al suo ingresso nella casa del Gf, Spinalbese ha iniziato a parlare di Belen e gli autori lo hanno censurato alcune delle cose che ha detto perché la show girl argentina, ormai sua ex, ha chiesto di non venire menzionata all’interno del programma. In una delle recenti interviste Belen ha confidato i reali motivi che la spinsero a lasciare l’Argentina. Quando era adolescente la situazione in Argentina era molto complessa per tutti, c’erano persone che facevano irruzione nei supermercati e nelle case per rubare, era terribile.

Un giorno la disavventura capitò proprio a lei, mentre era in casa entrarono otto persone armati di pistola mentre lei era in giardino e si presero tutto puntando le armi e togliendogli tutto. Il trauma fu molto forte e fu quello il periodo in cui Belen decise di trasferirsi in Italia dove iniziò a lavorare come modella, per poi partecipare alla sesta edizione de L’isola dei famosi, dove si classificò seconda.

Su internet sono ancora presenti i video degli esordi di Belen, precedenti alla partecipazione a L’isola. Sapevate per esempio che Belen ha condotto il programma di Rai 3, La tintoria al fianco di Tayio Yamanouchi, noto anche con il nome d’arte di Hyst? Ci sono poi dei filmati della sua partecipazione a TeleBoario, l’emittente che l’ha battezzata. Di questi primi periodi ciò che appare evidente è il cambiamento di Belen nel tempo. È rimasta una donna bellissima ma certamente, crescendo è cambiata.