“Camilla e Carlo sono i tuoi genitori”, scandalo a palazzo reale: spunta il figlio segreto | Il trono è in pericolo

Camilla e re Carlo III sono al centro di una tremenda bufera: è appena spuntato un figlio segreto della coppia che potrebbe ribaltare le sorti del regno. William rischia il suo posto come futuro re.

Carlo non ha fatto in tempo a prendere le redini del regno che deve già avere a che fare uno scandalo incredibile che ha colpito lui e la sua consorte. Dopo tanti anni è comparso un figlio segreto della coppia che ora reclama il suo posto nella famiglia.

Simon Dorante-Day si è fatto avanti affermando di essere figlio della coppia e di volere quindi il suo posto nella famiglia. Per dimostrare il suo punto ha anche condiviso alcune lettere che aveva inviato alla regina Elisabetta II, sperando che lo ascoltasse.

A svelargli questo segreto è stata una persona molto importante che, sul suo letto di morte, ha deciso di dirgli la verità spiegandogli che i suoi veri genitori erano niente di meno che Camilla Parker e Carlo III. Ora che l’uomo è diventato re, Simon ha deciso di condividere la sua corrispondenza con la defunta regina e chiedere di essere ascoltato.

Camilla, Carlo e il figlio segreto

Simon è salito agli onori della cronaca mondiale per via delle sue affermazioni che hanno fatto rabbrividire la famiglia reale e l’intero popolo inglese. I sudditi non sanno davvero cosa pensare e stanno aspettando una risposta da parte del loro re che chiarisca la questione.

L’uomo ha affermato che sua nonna, che in gioventù aveva lavorato per la regina insieme al marito, gli ha svelato la verità. Simon è stato adottato da una coppia all’età di otto mesi, ma non ha mai conosciuto i suoi veri genitori. Secondo lui i nomi riportati sul certificato di nascita sarebbero falsi, scritti apposta per coprire Carlo e sua moglie.

Simon, dopo tanti anni, ha reso pubbliche le lettere che ha inviato alla regina Elisabetta nella speranza di essere ascoltato. Nelle lettere spiegava la sua relazione con Carlo e Camilla, di come da piccolo passava spesso del tempo con una donna che sembrava essere l’attuale regina e che i suoi nome e secondo nome “Simon Charles” gli siano stati dati proprio dalla coppia.

Nelle lettere chiedeva anche a Elisabetta II di concedergli udienza per spiegarle la questione, sperando che la regina potesse mediare con suo figlio e la consorte. L’uomo non ha mai ricevuto risposta e ha sempre tenuto nascosta la corrispondenza per rispetto della regnante. Ora che è venuta a mancare ha deciso di riprovarci, chiedendo a Carlo di eseguire un esame del DNA.