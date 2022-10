Romina e Albano, “È una cosa innaturale…”, confessione agghiacciante: il retroscena fa davvero paura

Nuove dichiarazioni sulla coppia più celebre della musica italiana Albano Carrisi e Romina Power. A parlare, questa volta, c’è Romina Carrisi che rivela un retroscena davvero tragico e che ha commosso tutto il pubblico.

Albano Carrisi e Romina Power sono stati per oltre trent’anni una delle coppie più solide ed importanti dello spettacolo italiano. Campioni d’incassi nella sfera musicale i due sono tutt’ora conosciutissimi anche all’estero dove si dilettano in diverse tournée internazionali.

Dopo anni separati Albano e Romina si sono riuniti in nome della musica e dell’amore che tantissima gente prova per il loro lavoro. Dal punto di vista sentimentale, però, i due sono divisi da molto tempo.

Albano è legato da ben 22 anni con Loredana Lecciso con la quale ha avuto Jasmine e Albano Junior. Ma Romina, complice quattro figli insieme, rimarrà per sempre un grande punto di rifermento per l’artista di Cellino San Marco.

Adesso viene fuori una dolorosa indiscrezione sulla vita di Albano e Romina da una delle loro amate figlie, Romina Carrisi durante un’intervista fatta ad un programma di Rai 1 in occasione della morte di Franco Gatti, componente dei Ricchi e Poveri. Ecco la storia nei dettagli.

La tragedia di Albano e Romina e i legami con Franco Gatti

In una recente apparizione al programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, la figlia di Albano e Romina Power, Romina Junior, ha confessato qualcosa di molto particolare su i suoi genitori e il legame con Franco Gatti, recentemente venuto a mancare lasciando un vuoto in molti appassionati della musica italiana.

Purtroppo, Franco aveva subito nel 2013 una perdita dolorosissima, quella di suo figlio Alessio a causa di un mix letale di alcol e droga. Per Franco la vita da quel 13 febbraio 2013 non è stata più la stessa tanto che nel 2016 ha deciso di abbandonare il suo storico gruppo, I Ricchi e Poveri.

Gatti aveva espresso in molte interviste il suo profondo dolore e la costante sofferenza per una scomparsa considerata davvero innaturale. A riprendere questo discorso c’è stata proprio Romina Carrisi nell’intervento fatto dalla Bortone.

Ovviamente per Romina è netto il paragone con la sua vicenda personale. La ragazza, infatti, ha perso sua sorella Ylenia nel 1993 quando è misteriosamente scomparsa in America e ha lasciato perdere completamente le sue tracce. Romina ai microfoni di Oggi è un altro giorno ha dichiarato:

“So cosa vuol dire perdere una sorella e, mettendomi nei panni dei miei genitori, so cosa vuol dire perdere un figlio. È una cosa innaturale perché va contro natura perché dovrebbe essere l’opposto, e so la forza che ogni giorno i miei genitori hanno ancora oggi dopo 30 anni, che mettono una corazza, mettono un sorriso per andare avanti. Non tutti riescono a trovare questa forza”.

Seppur siano passati molti anni la sofferenza di Albano e Romina non può essere seppellita. I due, però, con il tempo e grazie all’amore degli altri figli hanno dovuto necessariamente andare avanti dimostrando una grandissima tenacia e forza d’animo.